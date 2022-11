Mit holokavsta

Premiera predstave Amsterdam izraelske avtorice Maye Arad Yasur

Prizor iz predstave Amsterdam

© Asiana Jurca Avci

V Mini teatru bo dranes, 2. novembra ob 20. uri premiera gledališke predstave Amsterdam Maye Arad Yasur v režiji Aljoše Živadinova Zupančiča, ki je nastala v koprodukciji Mini teatra in Judovskega kulturnega centra Ljubljana. Dramaturginja Nika Korenjak je dramsko delo izraelske dramatičarke opisala kot "metagledališko ritmično popotovanje od krutih predelov preteklosti, ki je za sabo pustila kolektivno krivdo in represijo drugačnosti, do nesigurne sedanjosti".

Kot je še zapisala, nas "brez kozmičnega reda, z dejstvi in dogodki, postavlja v vlogo opazovalca, ki neravnodušno opazuje krivične razplete življenj na videz nedolžnih posameznic, da bi bilo pravici pokvarjene ideologije ali moškega egomaničnega divjanja za lastnim idealom, zadoščeno".

"Erupcija zatajenih zgodb, ki so več kot sedemdeset let čakale na razkritje, se je začela dogajati v najboljšem možnem času. V obdobju, ko svetovni red razpada, škodljive ideologije vstajajo, kapital je globoko zakoreninjen pred človekove duhovne potrebe, empatije skoraj več ni - na tej točki je še tako bolj pomembno, da se spomnimo, opomnimo in skupaj tudi presežemo," je še zapisala Nika Korenjak.

Maya Arad Yasur je dramaturginja in pisateljica. V letih 2007-2012 je živela na Nizozemskem, kjer je delala kot dramaturginja. Leta 2012 se je vrnila v Izrael in od takrat deluje kot svobodna dramaturginja in pisateljica. Njene drame so bile uprizorjene v gledališčih v Izraelu, Nemčiji, Avstriji, na Norveškem in v ZDA ter objavljene v vodilnih gledaliških revijah v Nemčiji, na Poljskem in v Izraelu. Je prejemnica več nagrad.

Živadinov Zupančič v svojih gledaliških predstavah sledi temi absurda razmerij moči med posamezniki, tako v mikro kot v makro družbenih strukturah. Vse njegove dozdajšnje predstave, kot navajajo v Mini teatru, sicer tematizirajo tudi družbeno pogojenost spola in vloge, ki jih moramo pripadniki določenega spola igrati znotraj družbe.

O predstavi Amsterdam pravi, da tematizira mit holokavsta. Preko te zgodbe se odpirajo vprašanja krivde, spominjanja, geneze kolektivnih travm, a pri tem drama nikakor ni težavna. Ritem je strmodolen, visokoenergetski. Ni časa za psihologizacije, protagonistko obsuvajo javno mnenje, zgodovina, skupnost. Pri tem pa si drama ne boji priklicati humorja, četudi zgolj zato, da svoje nože pomena lahko zarine še globlje, so zapisali v Mini teatru.

V predstavi igrajo: Nika Korenjak, Luka Bokšan, Borut Doljšak in Timotej Novaković.

Prevajalka in dramaturginja: Nika Korenjak, scenografa: Vadim Fiškin in Miran Mohar, kostumograf: Claudi Sovre, glasba: Aljoša Živadinov Zupančič, lektor: Jože Faganel.