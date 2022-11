TV komentar / Starejši gospod ni mlada dama

Kako je Marku Milenkoviću spet uspel en seksizem

Poslanec SDS Branko Grims podaja izjavo o napadu nanj v bližini državnega zbora

Marko Milenković, novinar iz orbite podjetij za propagando in promocijo SDS, ki je v skladu z odločitvijo političnih vodstev (SDS in RTV) že od pomladi na delu na TV Slovenija, je tako na hitro eden od zmernejših iz politične ekipe SDS, ki je prevzela nacionalno televizijo. No, ob njegovem prihodu na TV Slovenija ni bilo tako. Ob uničevanju Studia City je bil bojevit, nekaj časa je bil celo prepričan, da je sposoben sedeti na stolu Marcela Štefančiča, jr.