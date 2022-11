Film tedna: 33. Liffe

Na festivalu bodo predvajali 90 celovečernih in okoli 30 kratkih filmov.

Trikotnik žalosti

© IMDb

Od 9. do 20. novembra bo potekal 33. Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe), ki se bo po dveh letih pandemije v celoti vrnil pred občinstvo, nekaj filmov pa bo na ogled tudi v sistemu videa na daljavo. Na festivalu, ki bo potekal v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu, bodo predvajali 90 celovečernih in okoli 30 kratkih filmov.

V uradnem tekmovalnem programu Perspektive, v katerem prikažejo prvi ali drugi celovečerni film mladih avtorjev, mednarodna žirija pa najboljšemu podeli nagrado vodomec, bodo prikazali deset filmov, ki se dotikajo različnih tematik. O odraščanju bodo pripovedovali islandski film Čudovita bitja, kanadski Falcon Lake in belgijski film Igrišče. Iz Francije bosta na ogled Neustavljivi o vihravem prijateljstvu med najstnicama v Parizu ter Prezaposlena na temo prekarnosti in različnih služb matere samohranilke.

PFIhZsQhy_4

Bolivijski film Naš dom prikazuje reven kmečki par, ki se sooča s pomanjkanjem vode, švicarski film Nemir razmišlja o politiki in družbi Evrope v drugi polovici 19. stoletja, avstralski vsakdan pa bo prikazan v filmu Ravnine. Za nagrado se bo potegoval tudi hrvaški film Varen kraj, ki temelji na tragični izkušnji režiserja Juraja Lerotića, ki je "svojo" vlogo tudi odigral. Slovenske barve bo zastopal film Moja Vesna režiserke Sare Kern o deklici, ki se ne more soočiti z materino smrtjo.

0tBklOSfFv0

Nagrajenci najvidnejših filmskih festivalov, kot so Cannes, Rotterdam, Berlin in Benetke, bodo na ogled v sekciji Predpremiere, med njimi dobitnika letošnjega berlinskega zlatega medveda Alcarras režiserke Carle Simon in zlate palme v Cannesu Trikotnik žalosti režiserja Rubena Östlunda. Občinstvo bo med drugim lahko videlo tudi najnovejše filme Stephena Frearsa, bratov Dardenne in Christiana Mungiuja ter dva filma Ulricha Seidla.

lQiFvP-mHZw

RrHTB0k9XyU

VDvfFIZQIuQ

V isti sekciji bodo na ogled še arhivsko-dokumentarni pogled na gibanje LGBT v Sloveniji LGBT SLO 1984 režiserja Borisa Petkoviča, koprodukcija s slovensko udeležbo Najsrečnejši človek na svetu makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske ter kostumska drama Korzet o avstrijski cesarici Sisi z naslovom Korzet režiserke Marie Kreutzer.

dCl5b_12quY

YhxtHJCWFUs

Sekcija Kralji in kraljice bo med drugim vsebovala najnovejši film zaprtega iranskega režiserja Džafarja Panahija Brez medvedov, drugi del družinske trilogije Floriana Zellerja Sin,ter Praznik dela režiserja iz BiH Pjera Žalice. Retrospektiva bo posvečena Miklosu Jancsu, ki bo madžarskega cineastra predstavila prek sedmih filmov. Še en filmski sklop bo prikazal dela hrvaškega režiserja Rajka Grlića in drugih predstavnikov filma iz bivše Jugoslavije, ki so študirali na praški filmski šoli.

TwcRB7VNpp8

ET9JtKgN3AA

Letošnja novost je t.i. Jadranska mreža festivalov, v katero so se povezali še festivali iz Sarajeva, Zagreba, Hercegnovega in Beograda, kjer bodo nazadnje izbrali zmagovalni film, ki bo podprt s sredstvi za distribucijo.