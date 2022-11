Služenje vojaškega roka v JLA

Dokumentarni film Septembrska klasa spremlja osem protagonistov, ki so leta 1987 na otoku Vis služili vojaški rok v takratni JLA

V Kinodvoru je bila včeraj premiera dokumentarnega filma Septembrska klasa, v katerem je režiser in scenarist Igor Šterk predstavil osem protagonistov, ki so leta 1987 na otoku Vis služili vojaški rok v takratni JLA. V slovensko-hrvaško-srbski koprodukciji so obudili mestoma tudi nasprotujoče si spomine na enoletno bivanje na otoku.

Šterk je zbral posameznike iz vseh republik bivše Jugoslavije, ki v filmu obujajo svoje vtise in spomine, tudi pričakovanja ter pričajo tako o lepih kot manj lepih dogodkih, ki so jih mestoma tudi zaznamovali. Spomin je sicer varljiv, še posebej po toliko desetletjih, je prepričan Šterk, ki sebe med posnetke ni vključil, saj se mu ob obilici materiala, ki ga je posnel, to ni zdelo potrebno. Materiala je toliko, da bi lahko zmontiral še en film, je povedal po projekciji.

Vzgib za film je bil po njegovih besedah ravno v tem, da so v kasarni doživeli tako lepe pa tudi ekstremne situacije, s tem pa je ena generacija, dokler je še živa, povedala svojo izkušnjo služenja vojaškega roka v JLA tako v dobrem kot v slabem. Po njegovi oceni je nastal dragocen dokument časa, ki bo mlajšim generacijam ponudil vpogled v to, kaj so doživeli njihovi starši.

"Hkrati pa je to en lep kontrast med 'norostmi' JLA in lepoto otoka Vis, sploh v delu, kjer smo mi služili vojsko," je povedal Šterk. V filmu je zajetih tudi nekaj izvirnih fotografij iz tistega časa, ki so jih posneli naskrivaj. Naslov je film dobil po dejstvu, da je večina fantov na služenje prihajala v mesecu septembru, pričevanja pa uvedejo posnetki, kako je z očetom, jadralcem Juretom Šterkom, plul po morju.

Protagoniste je poiskal že pred leti, ko je prav s tem namenom potoval po nekdanji Jugoslaviji. "Bila je prava detektivka," se spominja Šterk. Pri tem ga je presenetilo, da so se ga nemudoma spomnili: "Vsak je vedel, kdo sem, tako da je bila očitno res močna izkušnja, ki so si jo zapomnili."

S premiero v Kinodvoru, ki so se je udeležili tudi nekateri soustvarjalci filma in eden od protagonistov, film začenja distribucijo po Sloveniji. Šterk upa, da bi ga prihodnje poletje prikazali tudi v drugih republikah bivše Jugoslavije.

