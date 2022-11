Ihanov roman Karantena / »Cerkvena freska epidemije covida-19«

Imunolog dr. Alojz Ihan je v romanu popisal kaotično obdobje začetkov epidemije covida-19

Alojz Ihan

© Robert Balen

V Cankarjevem domu so včeraj predstavili roman Karantena imunologa in pisatelja Alojza Ihana. Ihan je v romanu zgodbo treh prijateljev prestavil v kaotično obdobje začetkov epidemije covida-19. A roman ne govori le o karantenah ob okužbi z virusom, pač pa tudi o nekaterih človeških zgodbah, ki so v karantenah preživele desetletja.

Roman Karantena je Alojz Ihan želel napisati kot "cerkveno fresko epidemije covida-19", da bi preko nje bralec knjige tudi čez 10 let razumel človeške vidike epidemije, je pojasnil za STA.

Protagonist romana je rentgenolog Andrej Kos, ki želi novo jadrnico preizkusiti v družbi brata Petra in prijatelja Egona, epidemiologa. Sprva brezskrbne počitnice na valovih se zapletejo, ko izbruhne epidemija covida-19. Vsak od prijateljev situacijo doživlja drugače, vsi pa se začnejo sčasoma zavedati, kaj je v življenju zares pomembno in kaj nas dela ljudi, o knjigi navaja založba Beletrina.

V knjigi Ihan, kot pravi, opisuje različne oblike karanten vse od druge svetovne vojne dalje. Karantena ni samo ta, ki jo splošno poznamo v primeru epidemije covida-19, pač pa vsaka karantena pomeni, da nekaj zadržujemo in čakamo, da pride čas, ko se lahko sprostimo, pojasnjuje. V romanu mora tako družina, če želi pomagati mami, razreševati zgodbe, ki so "bile v karanteni desetletja".

Sporočilo romana je, da smo ljudje zelo krhka bitja in nas lahko zunanji dogodki temeljito zamajejo. Pred epidemijo covida-19 si nismo nikoli mislili, da lahko katerakoli stvar v razvitem svetu prizemlji vsa letala, ustavi vsa potovanja, številne industrije in povzroči neštete napetosti med ljudmi, je poudaril.

© Beletrina

Direktor Beletrine Mitja Čander je ob tem dejal, da je Ihan v dveh letih epidemije covida-19 opravil pomembno nalogo, saj je v obdobju negotovosti in številnih dvomov skušal vnašati treznost, zdrav razum in zaupanje v znanost. V knjigi pa je epidemijo uporabil kot ozadje izrazito človeških dram, je dodal.

Na dogodku so napovedali tudi skorajšnji izid zbirke Ihanovih kolumn z naslovom Skupinska slika z epidemijo. Zbirka med epidemijo napisanih kolumn bo dopolnjena z uvodom ter podatki in grafikoni o epidemiji v časih nastajanja posamezne kolumne.

Ihan je zdravnik specialist mikrobiologije, predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo na ljubljanski medicinski fakulteti in vodja oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo. Slovenska znanstvena fundacija pa ga je za strokovne in poljudne prispevke o epidemiji covid-19 izbrala za komunikatorja znanosti za leto 2021.

Poleg strokovnega, pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela se ukvarja tudi s književnostjo. Bil je urednik literarnih revij Problemi, Literatura in Sodobnost ter knjižne zbirke Aleph. Izdal je šest knjig poezije, tri romane, tri knjige esejev in dve poljudnoznanstveni knjigi. Za svoje literarno delo je prejel številne nagrade, med njimi Jenkovo, Rožančevo in nagrado Prešernovega sklada, navaja Beletrina.

Ob koncu dogodka so najavili tudi ustanovitev sekcije za literaturo in medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. Sekcija bo predvidoma ustanovljena v decembru.

eKvCP0X5x2c