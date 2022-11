Film tedna: Moja Vesna

Celovečerni prvenec v Avstraliji živeče slovenske režiserke Sare Kern

V Kinodvoru bo od 21. do 27. novembra na ogled film Moja Vesna, celovečerni prvenec v Avstraliji živeče slovenske režiserke Sare Kern, ki je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesni za najboljšo režijo in glavno žensko vlogo. Gre za zgodbo o desetletni deklici, ki se ne more soočiti z mamino smrtjo in se po najboljših močeh trudi ohraniti načete družinske vezi.

V Mojini družini, ki živi v avstralskem mestecu, zeva velikanska praznina. Po tragični materini smrti je oče le še bleda senca sebe, poln grenkobe in obžalovanja, starejša sestra Vesna pa se zateka v najstniško uporništvo in sooča z nezaželeno nosečnostjo. Tako se desetletna Moja v želji, da bi spet imela normalno družino, odloči stvari vzeti v svoje roke. S pripravami na prihod novorojenčka ter poskusi, kako zbližati odtujeno sestro in očeta, nehote čez noč vstopi v svet odraslih.

"Zgodba filma Moja Vesna je fiktivna, vendar spredena iz tem in občutkov, ki so bili prisotni v mojem otroštvu. Želela sem prikazati proces žalovanja, nekaj, s čimer se sreča vsak od nas, pa vendar nas intenzivnost, nepredvidljivost in nasprotujoča si narava občutij, ki jih takrat doživljamo, pogosto razdvajajo. Vsak od družinskih članov v filmu je pokojno osebo doživljal drugače, zato je vsakemu na drugačen način težko – vsak je v svojih poskusih dojemanja njene smrti sam. Posebno me je zanimala Mojina otroška samost, in pa njena iznajdba obrambnih mehanizmov, ki ji dajejo moč, medtem ko sta njen oče in odrasla sestra Vesna preobremenjena z lastnimi stiskami. Film sem želela posneti iz njenega zornega kota – iz pogleda otroka, ki se je znašel sam po dogodku, ki ga šele skuša zares doumeti," je zapisala režiserka.

Sara Kern (1989) je v Sloveniji rojena scenaristka in režiserka, ki živi v Melbournu v Avstraliji. Leta 2013 je diplomirala iz filmske režije na AGRFT in pred selitvijo v Avstralijo več let delala kot scenaristka za otroški in mladinski program slovenske nacionalne televizije. Njen kratkometražec Srečno, Orlo! je bil leta 2016 premierno prikazan na beneškem filmskem festivalu, se kasneje uvrstil na festivale v Torontu, Chicagu in Seattlu ter prejel Štigličev pogled za režijo Društva slovenskih režiserjev. Svoj celovečerni prvenec Moja Vesna je Sara Kern razvijala v programu Talent Lab festivala v Torontu, na scenaristični delavnici festivala v Torinu in v rezidenci fundacije Cinéfondation festivala v Cannesu, premierno pa ga je predstavila v sekciji Generacija Kplus na zadnjem Berlinalu.

r2VyTVj_gfI