Katera bo beseda leta 2022?

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU tudi letos organizira izbor za besedo leta. Tudi tokrat se kot ponavadi vse začenja z zbiranjem predlogov, ki jih je mogoče posredovati kot komentar na družbenih omrežjih, kjer ima ZRC SAZU svoje račune, ali poslati po e-pošti. Ponovno bodo iskali tudi pesem leta.

"PPT, PCR, PRC, PCT, ATP, TBC, CPP, PST - kdo bi v hipu znal povedati, katera od naštetih kratic se je lani ovenčala z nazivom beseda leta 2021? Da, natanko to naj bi bila glavna značilnost besede leta: da izraz, eno- ali dvobeseden, lahko pa celo kratica, nosi tako izrazit pečat časa, da onkraj svoje ere včasih ni več razumljiv," so zapisali v sporočilu za javnost.

Predloge je mogoče posredovati kot komentar na družbenih omrežjih, kjer ima ZRC SAZU svoje profile: na Facebooku, Twitterju in Instagramu, ali jih poslati po e-pošti na e-naslov beseda.leta@zrc-sazu.si.

Kot so še sporočili iz ZRC SAZU, bo letošnji lov na besedo leta nekoliko drugačen od prejšnjih, saj bo v začetku decembra naposled zaživela spletna stran, posvečena akciji Beseda leta. Na enem mestu bo mogoče dobiti vse informacije o besedah, ki so ta naslov pridobile od začetka akcije, ter se poučiti o tem, katerim pogojem mora kandidatka ustrezati, kako izbiramo neologizme, ki jih je prav tako mogoče predlagati, in kako poteka nadaljnji izbor: od komisije, ki izmed vseh prispelih predlogov izbere deseterico najbolj reprezentativnih, do javnega glasovanja. Na spletni strani www.beseda-leta.si bo mogoče oddati predlog za besedo leto in nato tudi oddati glas za svojo favoritko.

Poleg tega bodo tudi letos ponovno iskali pesem leta, ki mora vsebovati vseh deset besed kandidatk. Svoje stvaritve bo mogoče poslali na beseda.leta@zrc-sazu.si, zmagovalno pa bo na slovesni razglasitvi, ki bo januarja 2023, interpretirala dramska igralka. Na slovesnosti bo vodstvo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije razkrilo tudi kretnjo leta.

Za besedo leta 2021 je bila izglasovana PCT - kratica za "prebolel, cepljen, testiran", so še spomnili na ZRC SAZU.