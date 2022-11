TV komentar / Gre še nižje

Ne, Vida Petrovčič nas ne more presenetiti. In vseeno nas vedno znova.

Vida Petrovčič v predreferendumskem soočenju o novem zakonu o RTV Slovenija

© TV Slovenija

Dobro, zlopamtila na Mladini se spomnijo vseh eskapad Vide Petrovčič v zadnjih tridesetih letih. Pač, po osamosvojitvi je Vida Petrovčič postala državotvorka, niti ni mogla skrivati, kako zelo obožuje te mačote, ki so nas rešili, na prvem mestu v njenem srcu pa je bil pogosto Janez Janša. Stala mu je ob strani, ko je začel boj zoper stare direktorje, stala mu je ob strani, ko se je začel boj zoper udbomafijo. In ko je leta 1994 Janša moral zapustiti drugo Drnovškovo vlado, ker je kot minister za obrambo prekoračil svoja pooblastila – njegova posebna enota je pretepla policijskega sodelavca, čeprav vojska ne sme nikoli poseči v civilno sfero –, je Vida Petrovčič na prvem programu TV Slovenija s solzami v glasu in očeh spremljala prenos iz državnega zbora in nam sporočala, da je – konec sveta. No, v mesecu za tem jo je še bolj odneslo, nismo vedeli več, ali je protestnica ali novinarka, vse skupaj je prestopilo vsakršno mejo dobrega okusa.