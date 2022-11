Slovenski knjižni sejem letos na Gospodarskem razstavišču

Na 1500 kvadratnih metrih se bo predstavilo 88 razstavljavcev

© pixabay.com

Slovenski knjižni sejem bo v 38. izdaji od 22. do 27. novembra v živo potekal na Gospodarskem razstavišču. Na 1500 kvadratnih metrih se bo predstavilo 88 razstavljavcev. Po besedah direktorja Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev Vladimirja Kukavice bo sejem letos prvič hibriden, saj bo še teden dni dlje potekal e-knjižni sejem.

Kukavica pravi, da so pred odločitvijo za selitev sejma na Gospodarsko razstavišče med razstavljavci izvedli anketo, ki je pokazala, da so ti enako dobro ocenili CD in Gospodarsko razstavišče. Kot najpomembnejši razlog za selitev je navedel, da je CD že postal premajhen za vse razstavljavce, ki so želeli sodelovati na sejmu. Poleg tega, ko so se odločali glede lokacije sejma, še ni bilo jasno, kako se bo razvijala epidemija covida-19 in prostori na Gospodarskem razstavišču so bistveno bolj zračni in omogočajo enosmerno gibanje. Kot pomembno prednost Gospodarskega razstavišča je izpostavil tudi, da bodo imeli vsi razstavljavci enake pogoje, česar v CD ni bilo mogoče zagotoviti.

Na sejmu bo razstavljavcem namenjenih skoraj 1500 kvadratnih metrov površin, kar je 15 odstotkov več kot v preteklosti. Država v fokusu je Španija, ki je bila tudi letošnja država gostja na frankfurtskem knjižnem sejmu, mesto v gosteh pa Rogaška Slatina. Podelili bodo več nagrad - za naj knjigo sejma, za katero bo mogoče glasovati na spletni strani sejma, za literarni prvenec, za najboljšo poslovno knjigo in najpomembnejšo - Schwentnerjevo nagrado za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva.

Po besedah predsednice programskega odbora Helene Kraljič se bo na štirih odrih zvrstilo več kot 200 raznovrstnih dogodkov s slovenskimi in tujimi gosti. Na Pogovorni postaji se bo zvrstilo 53 dogodkov, posvetili se bodo temam, ki se v najširšem pomenu dotikajo družbe in ljudi. Oder mladih, ki je bil na prejšnjih sejmih poznan kot Cicifest, bo letos s svojimi vsebinami namenjen ne le najmlajšim ampak tudi nekoliko starejšim otrokom. Na Pisateljskem odru, ki ga koordinira Društvo slovenskih pisateljev, se so bo zvrstilo 53 prireditev. Letos bo na sejmu poseben prostor prvič dobil strip, na ogled bo tudi razstava ilustracij, Fotocona bo ponudila osem dogodkov.

Založniška akademija bo letos posvečena pripravam na gostovanje Slovenije na knjižnem sejmu v Frankfurtu prihodnje leto. Tako bo 22. novembra ob 13. uri na osrednjem odru pogovor z direktorjem frankfurtskega knjižnega sejma Jürgenom Bossom in v.d. direktorice Javne agencije za knjigo Katjo Stergar.

Pripravili bodo še tri dogodke, posvečene prodaji avtorskih pravic v tujino s tremi tujimi gosti: špansko-angleškim avtorjem in književnim prevajalcem Lawrenceom Schimelom, tudi lastnikom založbe A Midsummer Night's Press, ki izdaja predvsem prevode iz manjših jezikov, direktorico Helsinške literarne agencije Urpu Strellman in neodvisnim literarnim agentom iz Litve Benasom Berantasom.