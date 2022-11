Umrl igralec Davor Janjić, Sead iz filma Outsider

V začetku 90. let je živel v Londonu, od leta 1997 pa je živel in deloval v Sloveniji

Umrl je filmski in televizijski igralec Davor Janjić. Zaigral je v nekaterih opaženih filmih ob koncu jugoslovanske kinematografije, kot je Življenje s stricem Krsta Papića. V začetku 90. let je živel v Londonu, od leta 1997 pa je živel in deloval v Sloveniji. Zaigral je tudi v slovenskih filmih Outsider in Petelinji zajtrk.

Umrl je pri svojih 53 letih, po prvih informacijah pa je preminil v ponedeljek v Beogradu, poroča portal banjaluka.net.

Janjić se je rodil v Tuzli 18. novembra 1969. Študiral je filmsko igro v studiu za mlade igralce in na akademiji dramskih umetnosti v Sarajevu. Bil je član Odprte scene Obala Sarajevo in najmlajši član Ateljeja 212 v Beogradu.

Nastopil je v filmih držav nekdanje Jugoslavije. Svoje pomembnejše vloge je odigral med drugim v filmih Še tisti kanček duše (Ono malo duše) Življenje s stricem, Belle Epoque, Čaruga, Oslovska leta in Duhovi Sarajeva. Za vlogo v filmu Življenje s stricem je bil nagrajen na filmskem festivalu v Montrealu.

Po vojni v nekdanji Jugoslaviji je dobil ponudbo za slovenski film Outsider Andreja Košaka. Zaigral je tudi v Petelinjem zajtrku Marka Naberšnika.

Od igralca se na družbenih omrežjih poslavljajo številni kolegi, posvetilo mu je na Faceboooku namenil tudi Košak, ki je zapisal: "Zbogom Sead. Tvoj Andrej." Sead je bil namreč glavni lik v Outsiderju.

