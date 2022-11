Noč evropskega filma / Brezplačne projekcije v Ljubljani in Domžalah

V 75 kinematografih po Evropi bodo na ogled brezplačne projekcije evropskih filmov

V Ljubljani se je pobudi pridružil Kinodvor, kjer bodo 6. decembra prikazali film Dogodek v režiji francoske režiserke libanonskega rodu Audrey Diwan.

Na pobudo programa Ustvarjalna Evropa EU in mednarodnega združenja Europa Cinemas bo med 5. in 9. decembrom petič potekala noč evropskega filma. V 75 kinematografih po Evropi bodo na ogled brezplačne projekcije evropskih filmov, ki so nastali ali krožijo s podporo podprograma Media. V Sloveniji bosta v pobudi sodelovala Ljubljana in Domžale.

V Ljubljani se je pobudi pridružil Kinodvor, kjer bodo 6. decembra prikazali film Dogodek v režiji francoske režiserke libanonskega rodu Audrey Diwan. V osredju je študentka Anne, ki odkrije, da je noseča. Čeprav je umetna prekinitev nosečnosti zakonsko prepovedan, želi sama odločati o svojem telesu in prihodnosti.

Film je lani osvojil zlatega leva na mednarodnem festivalu v Benetkah in nagrado Kinotripove mladinske žirije na mednarodnem festivalu v Ljubljani (Liffe). Posneli so ga po romanu letošnje Nobelove nagrajenke za literaturo, francoske pisateljice Annie Ernaux. O njenem delu se bo po projekciji s pisateljico Brino Švigelj Merat preko Zooma pogovarjala režiserka in scenaristka Varja Močnik.

SFABUQCiF4E

Annie Ernaux je o filmu med drugim povedala: "S projekcije Dogodka sem prišla zelo ganjena. Audrey Diwan sem lahko rekla le: 'Posnela si resničen film.' Z resničnim filmom sem mislila, da kar najbolje ujame, kaj je za dekle pomenilo zanositi v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je zakon splav prepovedoval in kaznoval."

V Domžalah se bodo po podatkih Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji pobudi pridružili v Kulturnem domu Franca Bernika, kjer bodo 8. decembra zavrteli film Francoisa Ozon Vse je bilo v redu. V njem se je francoski režiser dotaknil evtanazije na primeru zapletenega odnosa med očetom in hčerjo. Emmanuelin oče Andre pri 85 letih doživi kap, po kateri ostane paraliziran po desni strani telesa. Ko se v bolnišnici sooča z invalidnostjo, hči prosi, naj mu pomaga končati življenje.

B0mz5tcAcqg

Noč evropskega filma je del aktivnosti v okviru meseca evropskega filma, ki poteka od 13. novembra do 10. decembra. V štirih tednih bo več kot 100 kinematografov, članov mreže Europa Cinemas po vsej Evropi, organiziralo dogodke, ki so namenjeni promociji evropskega filma.

Mesec evropskega filma se bo 10. decembra sklenil s podelitvijo evropskih filmskih nagrad v Reykjaviku na Islandiji. Med petimi nominirani kratkimi filmi za nagrado Evropske filmske akademije je tudi večkrat nagrajeni kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić.