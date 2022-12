Projekt, ki daje prednost popularnosti in s tem komercialni vrednosti

ART-MUS letos prvič v Ljubljani

Med 6. in 12. decembrom (od 12. do 19. ure) bo v prostorih Cirkulacije 2 (podhod Ajdovščina) potekal sejem umetnin ART–MUS, ki bo letos že osmič zapored predstavil priznane slovenske umetnice in umetnike. V času pandemije covid-19, med letoma 2020 in 2021, je sejem postal "hibriden," saj so organizatorji pričeli izvajati tudi prodajni spletni sejem, ki je doživel velik uspeh in prepoznavnost.

"Ključnega pomena za uveljavitev sodobne umetnosti in z njo tudi prodajnih priložnosti je predvsem prepoznavnost in prisotnost avtorjev na umetnostnem trgu, še posebej domačem, ki je še v razvoju. V ta namen smo že pred leti pričeli s projektom, naslovljenim ART-MUS, katerega temeljno poslanstvo je z inovativnimi pristopi približati slovensko likovno umetnost vrhunskim zbirateljem in ljubiteljem umetnosti doma (in na tujem) ter omogočiti celovite storitve in vrhunsko uporabniško izkušnjo z umetnostjo," je zapisala umetniška vodja sejma Nina Jeza.

Tokrat bo ART-MUS prvič potekal v Ljubljani, v obliki sproščenega druženja in z zanimivimi strokovno-umetniškimi diskusijami, s katerimi želijo povezovati obiskovalce in prisotne umetnike ter umetnice. Umetniška dela bo na sejmu seveda mogoče tudi kupiti.

Sejem umetnin ART-MUS je pravzaprav edini sejem umetnin, ki ga podpira tudi Ministrstvo za kulturo, na njem pa sodeluje že preko 100 priznanih umetnikov in umetnic vseh generacij, hkrati pa k sodelovanju vsako leto vabijo tudi strokovnjake z likovnega področja.

"Menimo, da gre za projekt, ki daje prednost popularnosti, všečnosti in navsezadnje prodaji in s tem komercialni vrednosti slovenske kulturne dediščine, ki jo prenaša v inovativni format ter tako bogati osnovno galerijsko-muzejsko ponudbo ter ji omogoča neslutene možnosti za bodoči razvoj," je še zapisala Jeza.