Eme ne bo, Slovenijo bo na Evroviziji zastopala skupina Joker Out

Slovenijo bo na tekmovanju za pesem Evrovizije maja prihodnje leto zastopala skupina Joker Out, je na današnji novinarski konferenci razkrila RTV Slovenija. Letošnjega predstavnika so izbrali neposredno, izbira pa glede na trenutno priljubljenost zasedbe ni bila težka. Peterica se bo na evrovizijski oder v britanski Liverpool podala po zmago.

Člani zasedbe so povedali, da bodo svojo skladbo izvedli v slovenščini, saj je to njihov jezik izražanja, na ta način pa so tudi najbolj pristni. Glasbo zanjo že imajo, ne pa tudi besedila. Premierno jo bodo predstavili 4. februarja prihodnje leto na RTV Slovenija, dan kasneje tudi v obliki videospota. Za potrebe snemanja bodo v soboto odpotovali v Hamburg.

Kot je povedal odgovorni urednik razvedrilnega programa na nacionalni televiziji Vanja Vardjan, je letos svojega evrovizijskega predstavnika na interni način izbralo 12 držav.

