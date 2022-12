LUX 2023 / Kateri film bodo nagradili evropski gledalci?

Vseh pet nominirancev bodo podnaslovljene v 24 uradnih jezikov EU predvajali v kinih po Evropi, gledalci pa bodo lahko zanje glasovali do 12. junija

Za nagrado lux se bo potegoval tudi film Trikotnik žalosti režiserja Rubna Östlunda.

Za nagrado občinstva lux 2023 se bodo potegovali filmi Alcarras, Burning Days, Blizu, Trikotnik žalosti in Will-o'-the-Wisp, so razkrili v soboto ob podelitvi evropskih filmskih nagrad. Vseh pet nominirancev bodo podnaslovljene v 24 uradnih jezikov EU predvajali v kinih po Evropi, gledalci pa bodo lahko zanje glasovali do 12. junija.

Po oceni podpredsednice Evropskega parlamenta Evelyn Regner je vseh pet filmov, ki čakajo na nagrado občinstva lux 2023, odličnih. "Zame kot poslanko Evropskega parlamenta je ogled teh filmov in pogovor z državljani po vsej Evropi vedno eden mojih letnih vrhuncev. Filmi, izbrani za letošnji natečaj, ponovno ozaveščajo in obravnavajo vprašanja o naših glavnih družbenih in političnih izzivih - vsi na svoj edinstven, smešen, žalosten, umetniški način."

Predsednica odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje Sabine Verheyen pa je dodala, da je nagrada lux tokrat v novem formatu s petimi izbranimi filmi. Letošnji izbor je po njenih besedah o ljubezni. "Naši ljubezni do evropskega filma, naše kulture in drugih. Po covidu-19, vojni in inflaciji kinematografi potrebujejo našo podporo in tudi mi si zaslužimo nekaj lepega. Zato pokažimo svojo ljubezen do evropske kinematografije z ogledom filmov lux in jih ne pozabimo oceniti," je pozvala, kot so sporočili s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

"Naši ljubezni do evropskega filma, naše kulture in drugih. Po covidu-19, vojni in inflaciji kinematografi potrebujejo našo podporo in tudi mi si zaslužimo nekaj lepega. Zato pokažimo svojo ljubezen do evropske kinematografije z ogledom filmov lux in jih ne pozabimo oceniti."



Sabina Verheyen,

predsednica odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje

Trije filmi v izboru so bili na ogled tudi na letošnjem Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu - Liffe.

Alcarras, ki ga je kot špansko-italijansko koprodukcijo režirala Carla Simon, pripoveduje zgodbo o družini Sole, ki je vsako poletje preživela ob obiranju breskev v svojem sadovnjaku v Alcarrasu, majhni vasici v španski regiji Katalonije. Letošnji pridelek bo morda njihov zadnji. Novi načrti za zemljišče, ki vključujejo izsek breskev in namestitev sončnih kolektorjev, povzročijo razdor v tej sicer tesno povezani družini.

av7xGRiXe0M

Burning Days v režiji Emina Alperja je nastal v koprodukciji Turčije, Francije, Nemčije, Nizozemske, Grčije in Hrvaške. Spremlja mladega in predanega tožilca Emreja, ki dobi službo v majhnem mestu, kjer se spopadajo z vodno krizo in političnimi škandali. Po začetni dobrodošlici doživlja vse več napetih interakcij in je soočen z lokalno politiko. Ko se poveže z lastnikom lokalnega časopisa, se nanj začnejo stopnjevati pritiski zaradi govoric.

0bWxPgQNp1o

Belgijsko-nizozemsko-francoski film Blizu v režiji Lukasa Dhonta raziskuje prijateljstvo med trinajstletnima fantoma Leom in Remijem, ki je nenadoma pretrgano. Leo se trudi razumeti, kaj se je zgodilo, zato pristopi k Remini materi. Je film o prijateljstvu in odgovornosti.

6EJGnU2AmV4

Trikotnik žalosti režiserja Rubna Östlunda, ki je slavil na sobotni podelitvi evropskih filmskih nagrad, je satira, v kateri se vloge in razredi obrnejo, ko se luksuzno križarjenje končna katastrofalno in se protagonisti znajdejo na zapuščenem otoku. Film je nastal v koprodukciji Švedske, Nemčije, Francije in Združenega kraljestva.

VDvfFIZQIuQ

Will-o'-the-Wisp Joaa Pedra Rodriguesa, nastal v produkciji Portugalske in Francije, prikazuje kralja brez krone Alfreda, ki se na smrtni postelji vrne v daljne mladostne spomine in čas, ko je sanjal, da bo postal gasilec. Srečanje z inštruktorjem Afonsom iz gasilske brigade odpre novo poglavje v življenju dveh mladih moških, potopljenih v ljubezen in željo ter željo po spremembi statusa quo.

FXn1tbZQil0

Gledalci v kinematografih bodo filme lahko ocenjevali do 12. junija prihodnje leto. Zmagovalca bodo razglasili 13. junija na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu.