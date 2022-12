Hegel, ženska in feminizem

V Ljubljani se pričenja madnarodna konferenca o vprašanju ženske v kontekstu Heglove filozofije

Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) se je danes začela tridnevna mednarodna konferenca z naslovom Hegel, ženska in feminizem: Logika in politika spolne razlike. Sodelujoči se bodo posvetili vprašanju ženske v kontekstu Heglove filozofije.

Kot so zapisali organizatorji, obstaja splošno prepričanje, da sta v Heglovem filozofskem sistemu dva primera, kjer Hegel neizogibno proizvede protislovje, ki ga ne more razrešiti. Prvi primer se nanaša na drhal, drugi na žensko. Če je v prvem primeru splošno prepričanje morda pretirano, je v primeru ženske vendarle drugače. V Orisu filozofije pravice Hegel trdi, da "naravna določenost obeh spolov dobi intelektualni in etični pomen", in razvpito sklene, da ima moški svoje dejansko substancialno življenje v državi, v učenju itd., ženska pa ima svojo substancialno poklicanost v družini.

Ne le da danes to stališče ni več vzdržno, ampak s tem Hegel krši eno od glavnih načel svojega sistema pravice kot "kraljestva aktualizirane svobode". Ker ima vsak posameznik "usodo živeti obče življenje", je Hegel z omejevanjem žensk na področje družine sistematično preprečil, da bi v celoti udejanjile svojo svobodo. In to je očitno protislovje.

Številni preučevalci Heglove filozofije njegovo obravnavo ženske zavračajo kot goli predsodek in se pri tem opirajo na stališče, da je bil tudi Hegel otrok svojega časa. Vendar pa se po eni strani zdi, da obstajajo sistematični razlogi, na podlagi katerih je Heglova obravnava ženske zelo problematična. V Heglovih delih so številni odlomki, ki podpirajo tezo, da je ženska v pojmovnem smislu podrejena moškemu, predvsem kar zadeva njen odnos do družbenih norm in strukturne vloge, ki jo zaseda v družbeni reprodukciji.

Po drugi strani pa obstajajo miselne figure, kot je Antigona, ki se upirajo prevladujočim družbenim vzorcem in vlogam, pripisanim v določeni družbi, in tako nasprotujejo podobi, ki jo Hegel riše o ženski drugod. Vprašanje je, kako se ta pojmovna napetost in Heglova eksplicitna pojmovna izključitev ženske nanaša na njegov miselni sistem kot tak, in ali je ta problem mogoče rešiti znotraj meja Heglovega sistema ali pa smo ga že presegli in moramo iskati odgovor drugje. Namen konference je jasneje artikulirati ta vprašanja in ponuditi možne rešitve problema, so še zapisali organizatorji.

Konferenco organizirajo Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta in AGRFT), Svobodna univerza v Berlinu, Univerza v Padovi in Goethe institut Ljubljana. Konferenca se bo nadaljevala v okviru prihodnjega Hegel kongresa, ki bo leta 2023 v Stuttgartu.

8gopr5oncWE