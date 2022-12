Koncertna panoga še vedno čuti posledice pandemije

V Nemčiji so glavne težave slaba predprodaja vstopnic, visoki stroški produkcije in pomanjkanje osebja

Koncertna in prireditvena panoga v Nemčiji je po mnenju predstavnikov te panoge še vedno daleč od svoje nekdanje moči pred pandemijo covida-19. Po besedah predsednika Zveznega združenja koncertov in prireditev (BDKV) Jensa Michowa so glavne težave slaba predprodaja vstopnic, visoki stroški produkcije in pomanjkanje osebja.

Prireditve z mednarodnimi mega zvezdami so sicer pogosto razprodane, "vendar to ne velja za preostalo in s tem absolutno večino trenutne koncertne ponudbe", je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal Michow in dodal, da so številni glasbeni navdušenci sedaj postali previdnejši pri nakupu vstopnic.

"Ko prizoriščem uspe le prodati polovico vstopnic, so dogodki pogosto odpovedani, saj se stroški pogosto ne izidejo. To še posebej velja za preložene koncerte, ki so bili prvotno načrtovani za leti 2020 in 2021. Ob tem, da so bili načrtovani s cenami iz leta 2019. Zaradi hudega pomanjkanja osebja v panogi so zadeve še težje," je razmere opisal Michow.

"Ko prizoriščem uspe le prodati polovico vstopnic, so dogodki pogosto odpovedani, saj se stroški pogosto ne izidejo. To še posebej velja za preložene koncerte, ki so bili prvotno načrtovani za leti 2020 in 2021. Ob tem, da so bili načrtovani s cenami iz leta 2019. Zaradi hudega pomanjkanja osebja v panogi so zadeve še težje."



Jens Michow,

predsednik Zveznega združenja koncertov in prireditev (BDKV)

Predsednik BDKV se zato zavzema, da bi se državna podpora v pomoč panogi morala nadaljevati tudi v prihodnjem letu, sicer se panoga v nasprotnem primeru "ne bo tako hitro opomogla".

Po njegovih besedah bo leto 2023 še eno zelo težko leto za panogo kulturnih prireditev - "če ne celo najtežje", je še povedal Michow.

1iQi_7cztUc