Film tedna / Osem gora

Film je nastal po romanu italijanskega pisatelja Paola Cognettija

V Kinodvoru bo od 22. decembra dalje na ogled film Osem gora v režiji Felixa van Groeningena in Charlotte Vandermeersc. Gre za filmsko priredbo istoimenskega romana italijanskega pisatelja Paola Cognettija, v katerem spremljamo zorenje prijateljstva med dvema fantoma, razpetima med mestom in naravo.

Pietro kot otrok z materjo preživlja počitnice v italijanskih gorah. Nekega dne povsem naključno spozna Bruna, sina lokalnega kmetovalca, in fanta takoj postaneta prijatelja. V naslednjih letih mladeniča prebijeta veliko časa skupaj, ko se s Pietrovim očetom povzpenjata na mogočne vršace. Vendar pa tudi njuno prijateljstvo ni brez razpok. Ob odraščanju gresta vsak po sledeh svojega očeta. Medtem ko Bruno ostane zvest goram in lokalnemu okolju, Pietro svojo srečo išče v mestu. Čez leta ju naključje znova združi. Zdaj lahko medsebojno delita bogate izkušnje o ljubezni in izgubi ter na tako odkrivata, kaj pomeni biti prijatelj za vse življenje.

"To je zgodba o prijateljstvu, vendar sva jo obravnavala kot ljubezensko zgodbo. Sva prijatelja, ljubimca, življenjska partnerja in starša najinemu sinu. Film nama je omogočil, da sva raziskala različne stopnje v razvoju najinih dveh junakov: odraščanje, odkrivanje prijateljstva, izgubo le-tega, prekinitev vezi z družino, ponovno zbližanje, odpuščanje, sprejemanje odločitev drugega, soočanje s smrtjo in predajanje toku življenja. Želela sva posneti epski film, izpovedan v drobnih gestah. Odo krhkosti in moči vsakega živega bitja, naj bo človek, žival, rastlina ali gora. Brez kakršnega koli cinizma. Raziskovala sva, kako delujejo spomini. Kako s teboj lahko ostanejo drobna doživetja iz otroštva, niti ne veš zakaj, in z leti pridobivajo pomen," sta zapisala režiserja.

Felix Van Groeningen je mednarodno pozornost pritegnil leta 2009, ko je bila njegova komična drama De helaasheid der dingen premierno prikazana v canski sekciji Štirinajst dni režiserjev. Film je postal velika uspešnica na Flamskem, pobral pa je tudi nekaj nagrad na svetovnih festivalih. Še večji mednarodni preboj mu je z mnogimi festivalskimi nagradami in nominacijo za tujejezičnega oskarja prinesel četrti celovečerec Alabama Monroe (2012), srce parajoča ljubezenska zgodba v ritmih bluegrass glasbe. Režiserjev naslednji film Belgica (2016) je na festivalu Sundance prejel nagrado za najboljšo režijo v dramskem sklopu sekcije svetovnega filma. V Kinodvoru smo nazadnje predvajali dramo Lepi fant (2018), zgodbo o ljubeči družini in njenem dolgoletnem boju s sinovo odvisnostjo, kjer sta glavni vlogi odigrala Steve Carell in Timothée Chalamet.

Charlotte Vandermeersch (letnik 1983) je znana flamska igralka, ki je med drugim nastopila v moževem filmu Belgica, Osem gorà pa je njen režijski prvenec.

Gp575DSrXzE