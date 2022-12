TV komentar / Nedotakljivi

Po nekaj žalostnih oddajah je Tarča spet presenetila – in nas spravila v skrbi

Erika Žnidaršič, dobro pripravljena voditeljica Tarče o blefu v slovenski energetiki

© TV Slovenija

Premier Robert Golob je pred volitvami dajal vedeti javnosti nekaj: da ve, kdo je kdo v energetiki, da ve, kako se denar v energetiki meče skozi okno, da ve, kdo si deli denar, kdo služi, kdo blefira, vedeli smo, da je tudi on del te igre, ne nazadnje je v svoji prvi javni službi ob prelomu tisočletja v veliki meri zasnoval to energetsko hobotnico. Javna skrivnost je, da je v tistih časih pri tem dobro sodeloval z Andrejem Vizjakom iz SDS, nekako je šlo za delitev prihodnjih koristi in medsebojno varovanje hrbta. Vsi so bili vpleteni v nastajanje te hobotnice, a naj kaže danes Golob še tako vztrajno na SD in SDS, ki da sta bila velika igralca, češ, tam so ti fantje kverulantje, vsi vemo, da je sam stal med njimi – bil je nedotakljivi člen te verige. Pa ne le on.