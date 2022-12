Film tedna / Izgubljeni kralj

Film o amaterski zgodovinarki, ki pomaga najti več kot petsto let izgubljene posmrtne ostanke enega najbolj kontroverznih angleških kraljev, Riharda III.

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od 31. decembra na ogled po resnični zgodbi posnet film Izgubljeni kralj v režiji Stephena Frearsa. Gre za zgodbo o amaterski zgodovinarki, ki pomaga najti več kot petsto let izgubljene posmrtne ostanke enega najbolj kontroverznih angleških kraljev, Riharda III.

Philippa je pisateljica srednjih let, ki se spopada z zdravstvenimi težavami in nedavno ločitvijo. Ko odkrije skupino amaterskih zgodovinarjev, ki želijo povrniti ugled Rihardu III., njeno življenje dobi nov smisel. Z veliko vnemo in vztrajnostjo, ki že meji na nezdravo obsedenost, se loti brskanja po zgodovinskih virih in ugotovi, da se kraljevi posmrtni ostanki – morda! – skrivajo pod parkiriščem v Leicestru.

Njena trditev naleti na zasmehovanje in skepso pri stroki in v javnosti ter na nerazumevanje pri prijateljih, razen njenega bivšega moža. A to Philippi ne vzame poguma. Z vso vnemo sledi svojemu občutku ter se pogumno spopade z najuglednejšimi zgodovinarji in akademiki ter jih prisili, da začnejo znova razmišljati o enem najbolj kontroverznih kraljev v zgodovini Anglije in se dokopljejo do neprecenljive zgodovinske najdbe.

xZUNt0NSBHg