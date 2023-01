Glass Onion: A Knives Out Mystery / Laboratorijska slika kapitalizma

Film, ki pokaže, kako nastaja kapital (kriminal, korupcija, umor) in razkrije patološki narcizem elit

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Rian Johnson, 2022)

© Netflix

Benoit Blanc (Daniel Craig), največji privatni detektiv na svetu, specialist za primere, ki izgledajo kot krofi (»z luknjo v centru«), parodija Hercula Poirota, se odpravi na grški otoček, na katerega tehnomagnat Miles Bron (Edward Norton), elonmuskovska parodija Lawrenca Johna Wargrava iz kriminalke In potem ni bilo nikogar več, ki jo je leta 1939 objavila Agatha Christie, povabi svoje stare prijatelje, »disruptorje«, kot jim pravi – modno dizajnerko (Kate Hudson) in njeno asistentko (Jessica Henwick), znanstvenika (Leslie Odom Jr.), guvernerko Connecticuta (Kathryn Hahn), politično nekorektnega kralja YouTuba (Dave Bautista) in njegovo muzo Whiskey (Madelyn Cline) ter Andi Brand (Janelle Monáe), svojo nekdanjo tesno poslovno sodelavko, s katero pa se je nedavno burno razšel.

Obljubi jim miren, sproščen, nepozaben vikend, toda ko jim razkrije, da ta vključuje tudi družabno igro, v kateri bodo morali detektivsko odkriti, kdo ga bo umoril (ali pa skušal umoriti), je hitro jasno, da njegova pričakovanja niso brez čvrste osnove in da so njegovi prijatelji pripravljeni storiti vse, čisto vse, tudi »ubijati«, navsezadnje, vsakemu izmed njih je omogočil karierni preskok, tako da so vsi njegovi veliki dolžniki. Brez njega ne bi uspeli. Ne morejo mu reči ne. In kot doda Benoit Blanc, mirni, spoštljivi, gentlemanski, nepristranski opazovalec resnice: »Vsaj za eno osebo na tem otoku to ne bo le igra.« Ha. Glass Onion, lucidni, lahkotni, rokokojsko spleteni, samoironični remiks puzzla, whodunita, velikonočnega jajca in satire (oh, in Poejeve novele Ukradeno pismo), »nadaljevanje« Noža v hrbet, polno zank in ugank, je odlična, tako rekoč laboratorijska slika kapitalizma, ki temelji na dolgu, tega pa, kot vemo, ni mogoče odplačati.

Film se ponorčuje iz sodobne »disruptivne« jet-set noblese, pokaže, kako nastaja kapital (kriminal, korupcija, umor), in razkrije patološki narcizem elit. Zakaj se elite morilski igri prepuščajo na očeh Benoita Blanca, največjega detektiva na svetu? Zakaj ga sploh tolerirajo v svoji družbi? Iz preprostega razloga: potrebujejo namreč nekoga, ki bo razumel »globino« in »veličino« njihove morilske mojstrovine, nekoga, ki bo znal njihovo »delo« res ceniti in občudovati. Sploh pa, prisotnost največjega detektiva na svetu jih bo naredila še kreativnejše in genialnejše in disruptivnejše. Film Glass Onion je naslov dobil po štiklu Beatlesov (z Belega albuma), ki je tako meta kot film, zato se lahko ob številnih »indicih« (»Well here’s another clue for you all,« poje John Lennon) in »kraju, kjer ni nič resnično« ( ja, ta grški otoček je reimaginacija »jagodnih polj«), sprašujete: kdo je mrož? (Netflix)

