Google najbolje pozna naš notranji svet

Predstava Medtem ko mi Spotify po meri ustvarja playlisto z naslovom Moodymix o vplivu digitalnih medijev na posameznika

V predstavi avtorja nagovarjata čas, v katerem Google brskalnik najbolje pozna naš notranji svet

© MaxPixel

V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo drevi premiera plesno-gledališke predstave, ki sta jo avtorja Jernej Potočan in Filip Štepec naslovila Medtem ko mi Spotify po meri ustvarja playlisto z naslovom Moodymix. V predstavi "nagovarjata čas, v katerem Google brskalnik najbolje pozna naš notranji svet", so vsebino predstave povzeli v PTL.

Solistični projekt plesalca Filipa Štepca, študenta dramske igre, je nastal v soavtorstvu s študentom gledališke režije Jernejem Potočanom in je prva letošnja premiera v produkciji društva Pekinpah.

Štepec, ki v predstavi igra in se podpisuje pod koreografijo, ter Potočan, ki je sorežiser postavitve, za izhodišče jemljeta "nereflektirano vsakdanjost, beg med štiri stene, skrite fantazije, ki pa se paradoksalno zrcalijo v naših brskalnikih, mixtapih, mailih, dnevniku klicev in zgodovini iskanja", piše v opisu predstave.

"Predstava ne komunicira prek tehnologije, pač pa izbere predmete, ki so nam vsem skupni, ki so del našega vsakdana, tehnološko pa se pojavi le kot komentar, kot nabor pesmi, po katerih plešemo iz dneva v dan."



PTL

Predstava, ki raziskuje razmerje med digitalnim svetom ter našim zaznavanjem sebe in drugih, bo krstno uprizorjena nocoj ob 20. uri v PTL, v sredo in v četrtek bosta sledili še dve ponovitvi.

Jernej Potočan (1996) je leta 2015 vpisal študij dramaturgije in scenskih umetnosti, v letu 2019 pa tudi študij gledališke režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Sodeluje v uredniškem odboru študentske gledališke revije Adept, poleg praktičnega dela v gledališču pa se ukvarja tudi s pisanjem dramatike.

Absolvent dramske igre na AGRFT Filip Štepec (1999) se s plesom ukvarja že od otroštva, v preteklosti pa je kot plesalec prejel več nagrad tako v Sloveniji kot tujini.