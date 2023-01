TV komentar / Premier ima partnerko

Še dobro, da imamo novinarke, kot je Polona Fijavž, da se nam od plitkosti preprosto ne zmeša

Dopisnica Polona Fijavž, ujeta med policisti in podnebnimi aktivisti, v nemškem Lützerathu.

© TV Slovenija

Seveda je novica, če ima sveže ločeni (vsaj dejansko, če že ne formalno, pač ne vemo) premier novo partnerko, medijsko zanimiva. In tudi najbolj normalno je, da mediji takšno novico uvrstijo med dnevna poročila. Seveda je omembe vredno tudi dejstvo, da je partnerica influencerka in da se tudi sama rada medijsko izpostavlja. Ampak naštevanje njenih preteklih partnerjev? Kazanje njenih objav na Instagramu? Mačistično izživljanje? Šovinistične pripombe? Saj smo vendar leta 2023. In ja, ljudje imajo spolne odnose tudi, če niso poročeni. Ljudje imajo tudi več partnerjev, nekateri manj, drugi več. Nismo s tem dušebrižništvom in zlaganostjo že opravili? POP TV, televizija, pri katere resničnostnih šovih pogosto ne vemo, ali lahko gre še nižje, je zdaj začela vihati nos nad življenjem Tine Gaber? Kakšna svetohlinska drža. Saj se lahko skupaj muzamo, kako slovenski premieri ravno med opravljanjem funkcije vedno znova spremenijo ustroj svojega družinskega življenja (Janez Janša, Miro Cerar, Tone Rop, zdaj tudi Robert Golob). Lahko pogledamo tudi v kariero novega partnerja. Ampak seksizem in šovinizem?