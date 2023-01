Bikoborbe / »Seveda vemo za trpljenje živali, a trpijo tudi ljudje, ki so vpleteni«

Španski režiser Albert Serra se bo lotil režije dokumentarnega filma Afternoons of Solitude, ki bo predstavil bikoborbo s perspektive psihične bolečine matadorja v bikoborskem ringu

Španski režiser Albert Serra se bo tokrat lotil režije dokumentarnega filma Afternoons of Solitude, v katerem bo predstavil bikoborbo s perspektive matadorja v bikoborskem ringu. Film govori o psihični bolečini bikoborcev. "Seveda vemo za trpljenje živali, a trpijo tudi ljudje, ki so vpleteni," je režiserjeve besede povzela filmska revija Variety.

Po režiserjevih besedah bikoborbe kažejo na primitivne prvine južnoevropske civilizacije. Kot pravi, "gre za nekakšno razkazovanje na robu umetnosti" in ta zamisel mu je všeč. "Všeč mi je nasilje. Všeč mi je pritisk." Sicer pa je želel v filmu bolj kot na družbeno sporno prakso bikoborb opozoriti na trpljenje matadorja v bikoborski areni.

"To ni dokumentarec, v katerem bi posameznike spremljali tri dni tu, deset dni tam in potem spet tri mesece pozneje."



Albert Serra,

režiser

Film pod okriljem produkcijske hiše Andergraun Films so začeli snemati lani poleti, nadaljevali pa bodo spomladi, in sicer v Sevilli ter v drugih krajih z bikoborskimi arenami, piše Variety.

Čeprav bo Serra s svojo filmsko ekipo snemal vse do jeseni, pa to ne bo kronološko zastavljen film. "To ni dokumentarec, v katerem bi posameznike spremljali tri dni tu, deset dni tam in potem spet tri mesece pozneje," je povedal. Kot je pojasnil režiser, ki je leta 2013 za film Zgodba o moji smrti (Historia de la meva mort) prejel zlatega leoparda, si želi biti prisoten v določenem trenutku in potem te močne občutke opisati in ujeti v film.