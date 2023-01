Biografski film o Amy Winehouse

Skoraj 12 let po smrti se je začela produkcija biografskega filma o življenju britanske ikone soula Amy Winehouse

Amy Winehouse

© Fionn Kidney / Wikimedia Commons

Skoraj 12 let po smrti Amy Winehouse se je začela produkcija biografskega filma o življenju britanske ikone soula Amy Winehouse. Da se snemanje začenja, je na Instagramu zapisala režiserka Sam Taylor-Johnson. Objavila je tudi sliko igralke Marise Abele, ki se bo preoblekla v prepoznaven pevkin videz z visoko spetimi lasmi, tetovažami in uhani.

Napoved o ponedeljkovem začetku snemanja filma je 55-letna režiserka, znana po filmu 50 odtenkov sive, objavila v petek. 26-letna Britanka Abela, znana iz serije HBO Industrija, je objavila fotografijo, na kateri stoji pred velikim grafitnim portretom Winehouseove. "Rada te imam, Amy," je zapisala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Načrti za biografski film o Amy Winehouse so v javnost prišli junija lani. To po oceni revije Far Out dokazuje, da zanimanje po biografskih glasbenih filmih po lanskem uspehu Elvisa Baza Luhrmanna ne pojenja. Film bo naslovljen po njenem drugem albumu Back to Black in se bo osredotočil na njeno težavno življenje.

"Čutim se navdušeno in ponižno, da imam priložnost, da bom lahko v kina pripeljala Amyjino čudovito edinstveno in tragično zgodbo, ki jo bo spremljal najpomembnejši del njene zapuščine - njena glasba," je med drugim povedala režiserka.

Scenarij za Back to Black je napisal Matt Greenhalgh, ki je pred tem ustvaril tudi scenarij za debitantski celovečerec Taylor-Johnsonove Nowhere Boy - Zgodba o Johnu Lennonu iz leta 2009.

Amy Winehouse je umrla leta 2011 v starosti 27 let zaradi zastrupitve z alkoholom po letih boja z odvisnostmi. Slovela je po svojem altovskem glasu in eklektični glasbi, v kateri so bile opazne prvine različnih žanrov, med drugim soula, rhythm and bluesa in jazza. Svetovno slavo ji je prinesel drugi album Back to Black iz leta 2006, ki je bil eden najbolje prodajanih albumov v Veliki Britaniji.

Britanski režiser Asif Kapadia je leta 2015 posnel dokumentarec o njenem življenju z naslovom Amy, za katerega je prejel tudi oskarja. To je bil prvi celovečerni film, ki si je zagotovil tudi podporo družine Winehouse.

