TV komentar / Blef in beda janševikov

Moramo biti res sočutni do Valentine Plaskan? Ne.

Valentina Plaskan med vodenjem ponedeljkovega Dnevnika

Valentina Plaskan, voditeljica TV Dnevnika, ki so jo predstavniki SDS pripeljali na RTV Slovenija – omenimo tu le oba propagandista Janeza Janše na začasnem delu na RTV Slovenija, Uroša Urbanijo in Ksenijo Koren –, je brez dvoma edina, ampak res edina izmed vseh Janševih kadrov, ki vsaj zbuja vtis, da razume televizijski medij, in vsaj v osnovi deluje prepričljivo. Ostalo je takšna revščina, da nam njihove nekompetentnosti in intelektualne ubornosti sploh ni treba dokazovati, začenši z Igorjem Pirkovičem in Luko Svetino.