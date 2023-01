Svetlani Makarovič bo država vrnila Prešernovo nagrado

Umetnica nagrade ni prevzela, tako da ji jo ministrstvo za kulturo v skladu z zakonom lahko izroči

Vsestranska Svetlana Makarovič na petkovih protestih proti tretji Janševi vladi prebira svojo pesem »Utrip laži«

© Luka Dakskobler

"Na ministrstvu smo v Arhivu Slovenije preverili in ugotovili, da umetnica Svetlana Makarovič nagrade ni prevzela, tako da se ji jo v skladu z zakonom lahko izroči," je na družbenih omrežjih zapisala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Pesnica Svetlana Makarovič je namreč pretekli teden na vprašanje, ali naj pater Marko Ivan Rupnik ob razkritju spolnih zlorab redovnic Prešernovo nagrado vrne ali ne, odgovorila, da bi bilo spodobno in da pričakuje, da bo tudi njej letos nagrada v celoti vrnjena, kot jo je v celoti zavrnila.

Na ministrstvu za kulturo so potrdili, da Svetlana Makarovič, ki je leta 2000 Prešernovo nagrado zavrnila, ker jo je takrat prejel tudi Rupnik, nagrado lahko prejme. Zakon o Prešernovi nagradi namreč določa, da ustvarjalec Prešernovo nagrado lahko prejme le enkrat, in če jo je v celoti zavrnil, se mu jo lahko izroči.

"Takoj po tem, ko sem to nagrado v celoti zavrnila, sem vrnila tudi častni znak svobode predsedniku države Milanu Kučanu s pripombo, da mi ta znak ničesar več ne pomeni, ker je prišlo do zlorabe Prešernove nagrade, ko si je Rimskokatoliška cerkev ugrabila in zlorabila nagrado s tem, da je razbila sam statut te nagrade. To sem sprejela kot žalitev mene kot osebe in mojega umetniškega opusa," je pretekli teden za STA povedala Svetlana Makarovič.

"Takoj po tem, ko sem to nagrado v celoti zavrnila, sem vrnila tudi častni znak svobode predsedniku države Milanu Kučanu s pripombo, da mi ta znak ničesar več ne pomeni, ker je prišlo do zlorabe Prešernove nagrade, ko si je Rimskokatoliška cerkev ugrabila in zlorabila nagrado s tem, da je razbila sam statut te nagrade. To sem sprejela kot žalitev mene kot osebe in mojega umetniškega opusa."



Svetlana Makarovič

Na vprašanje, ali meni, da bi moral po razkritju spolnih zlorab redovnic iz skupnosti Loyola Prešernovo nagrado vrniti, je Makarovič odgovorila, da bi bilo spodobno in da pričakuje, da bo njej letos nagrada v celoti vrnjena, kot jo je v celoti zavrnila. "Čeprav spomin na to je precej grenek, tem bolj zaradi medijskega linča, ki se je sprožil po tem proti meni in je trajal leta in leta, tako rekoč vse do danes," je sklenila umetnica.

Rupnika je tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko pozvala, naj nagrado vrne sam.

Ministrica opozarja, da Prešernova nagrada patru Rupniku ni bila podeljena na način, na katerega upravni odbor Prešernovega sklada sicer deluje, saj ga ni bilo med kandidatkami in kandidati za Prešernovo nagrado, ki so jih predlagale strokovne komisije, temveč ga je med nominirance mimo strokovnih komisij uvrstil kar upravni odbor sam. "Pri tem ni šlo za podelitev za življenjsko delo, čemur je Prešernova nagrada namenjena, ampak za podelitev za eno samo delo, ki pa poleg vsega tudi ni dostopno širši javnosti," je zapisala Asta Vrečko. Rupnikove mozaične poslikave, za katere je prejel nagrado, so namreč del papeževe zasebne kapele.

"Pri tem ni šlo za podelitev za življenjsko delo, čemur je Prešernova nagrada namenjena, ampak za podelitev za eno samo delo, ki pa poleg vsega tudi ni dostopno širši javnosti."



Asta Vrečko,

ministrica za kulturo RS

Ob tem je poudarila, da trenutni zakon o Prešernovi nagradi iz leta 2017 ne predvideva postopka za odvzem Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, kar bi morali v luči tretnutnih dogodkov po ministričinem mnenju nujno spremeniti.

PREBERITE TUDI: