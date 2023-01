Brezčasni družbeni problemi

Festival Ruta Grupa Triglav bo odprla predstava Praznovanje, ki spretno razbija navidezno bleščičasto steno družine v popolnem letnem dvorcu z grozljivo problematiko spolnih prestopkov in rasizma

© Peter Giodani

Med 30. januarjem in 4. februarjem bo v Mestnem gledališču ljubljanskem potekal regionalni gledališki festival Ruta Grupa Triglav, ki v Ljubljani premierno zaživel lani. Na odru se bo zvrstilo šest uprizoritev gledališč iz šestih republik nekdanje Jugoslavije. Festival bodo 30. januarja ob 19.00 odprli s premiero drame Praznovanje, katere avtorji so Thomas Vinterberg, Mogens Rukov in Bo Hr. Hansen. Dramo, ki jo je režiral Janusz Kica, tako kot nekoč tudi danes fascinira in vznemirja, njena tema pa univerzalna.

Predstava je nastala po predlogi istoimenskega kultnega filma iz leta 1998 v režiji Thomasa Vinterberga. Kot piše na spletni strani gledališča, je Praznovanje rezultat manifesta Dogma 95, ki je s svojimi desetimi programskimi vodili leta 1995 v Koebenhavnu utrl pot novemu danskemu filmskemu valu. Po besedah Hieng Samobor sta film in gibanje Dogma 95 "v vsebinskih in žanrsko-estetskih principih prinesla marsikaj revolucionarnega, kar čutimo in upoštevamo še danes".

Ob praznovanju šestdesetega rojstnega dne premožnega industrialca in uglednega meščana Helgeja se na družinskem posestvu zberejo številni sorodniki in prijatelji. Obeta se razkošno slavje. Praznovanja se udeležijo tudi Helgejevi odrasli otroci: zagrenjeni Christian, agresivni Michael z družino in svetovljanka Helena s svojim novim fantom. Kmalu izvemo, da sta imela zakonca Helge še enega otroka, hčer Lauro, ki pa si je nedolgo tega prav v tej hiši vzela življenje. Ko Christian namesto spominskega govora sestri dvojčici razkrije dolgo zamolčevano družinsko skrivnost, se začne pološčena povrhnjica počasi, a vztrajno luščiti.

Kljub obupnim poskusom nekaterih, da bi stvari zanikali in potlačili, in kljub popolnemu molku matere Else je sramotno nadaljevanje neizbežno. Na videz običajno družino razjedajo nerazčiščene travme in hude zamere med posamezniki. Družabni večer se prevesi v dolgo noč najrazličnejših razkritij in medsebojnih obtoževanj … A v močno hierarhičnem svetu »resnico« narekujejo tisti, ki stojijo na vrhu lestvice.

"V besedilu ne spremljamo samo perečih intimnih problemov meščanske družine, ki se nanašajo na razmerje kapitala, ali tistih ljubezenske narave, ampak prepletene brezčasne družbene probleme. Avtorji spretno razbijejo navidezno bleščičasto steno družine v popolnem letnem dvorcu z grozljivo problematiko spolnih prestopkov in rasizma, vse to pa zaobjamejo z gluhostjo družine, ki se na kričeče medklice odzove spontano gluho. Visoka meščanska družba, ki svoje rigorozne navade in pravila prenaša v sfero intimnosti družine, 'gnilega' posameznika ne zmore sprejeti," je za gledališki list zapisala Nika Korenjak.

Igrajo Boris Ostan, Judita Zidar, Branko Jordan, Iva Krajnc Bagola, Filip Samobor, Viktorija Bencik Emeršič, Joseph Nzobandora – Jose, Jožef Ropoša, Meta Mačak k. g., Jaka Lah, Alojz Svete k. g., Boris Kerč, Tomo Tomšič, Gašper Jarni, Voranc Boh k. g., Klara Kuk k. g., Julita Kropec k. g., Gal Oblak in Tjaša Železnik.

Prevajalka je Alenka Klabus Vesel, dramaturginja Eva Mahkovic, scenografinja Karin Fritz, kostumografinja Bjanka Asžić Ursulov, avtorica glasbene opreme Darja Hlavka Godina,, lektorica: Maja Cerar, korepetitorka: Višnja Kajgana, oblikovalec svetlobe: Andrej Koležnik, oblikovalec zvoka: Sašo Dragaš.

Na gledališkem festivalu Ruta Grupa Triglav se bo v šestih dneh predstavilo šest gledališč iz šestih republik nekdanje Jugoslavije. Predstavam bodo sledili pogovori z ustvarjalci, ki jih bo vodila dramaturginja MGL Petra Pogorevc. Poleg predstave Praznovanje v izvedbi MGL se bodo v sklopu festivala na Velikem odru zvrstile še predstave Delitev (Kamerni teatar 55, Sarajevo), Skrivnosti primer ali kdo je umoril psa (Dramski teatar Skopje), Kdo se boji Virginie Woolf? (Kazalište Ulysses), Zaljubljeni Shakespeare (Beogradsko dramsko pozorište) in Brez resorja (Gradsko pozorište Podgorica).