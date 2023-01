Film tedna / Smučarske sanje

Dokumentarni film spremlja tri afganistanska dekleta, ki sanjajo, da bi postale profesionalne smučarke in se udeležile olimpijskih iger

V Kinodvoru bo 30. januarja ob 20.00 premiera dokumentarnega filma Smučarske sanje v režiji Haidy Kancler, ki spremlja tri afganistanska dekleta, ki sanjajo, da bi postale profesionalne smučarke in se udeležile olimpijskih iger. Po projekciji bosta sledila predstavitev filmske ekipe in pogovor z režiserko.

V afganistanskem mestu Bamyan tri lokalna dekleta pod vodstvom slovenske trenerke Ane sanjajo o tem, da bi postale profesionalne smučarke in se udeležile olimpijskih iger. A ko prispejo v Evropo na intenzivni trening, se soočijo z nepremostljivimi kulturnimi razlikami in neizprosnostjo evropskega profesionalnega športa.

"Ko smo se pred leti začeli prijavljati na razpise, je bila predvidena zgodba seveda drugačna. Film s srečnim koncem in politično korektno zgodbo o uspehu, ki bi zadostil mednarodnim festivalskim željam. A ko sem našla punce, se je perspektiva hitro obrnila. Poskusila sem ujeti glas njihove kulture in njihov pogled na nas, kako Afganistanci dojemajo našo belsko ‘dobrosrčnost’ in dobrodelnost. Smo res tako dobri, kot se vidimo sami? To srečanje dveh izrazito različnih kultur in načinov razmišljanja je bilo za vso ekipo burna izkušnja in vsekakor smo tudi za filmsko kamero izkusili potovanje, ki bi si zaslužilo svoj film," je zapisala režiserka.

"Sanje afganistanskih deklet so univerzalne in se je z njimi preprosto identificirati, njihova kultura pa je veliko bolj zapletena in z drugih vidikov pogosto težko razumljiva. Film ne obsoja in ne zavzema nobene strani, ampak ponuja vpogled v čustveno nepredvidljivo potovanje smučarskih sanj," je še zapisala Kancler.

Maja Senekovič (aka Haidy Kancler) se je rodila leta 1982 v Mariboru, končala študij Medijskih komunikacij na Univerzi v Mariboru, od leta 2009 pa ustvarja kot neodvisna filmska režiserka. Njen celovečerni prvenec Najgloblji zemljan v kopalkah je bil prikazan na številnih mednarodnih festivalih.

_cZlhEbudd0