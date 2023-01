Kavč festival / 150 nekonvencionalnih prizorišč

Od 30. januarja do 5. februarja bo nastopilo več kot 125 skupin iz različnih držav

Maria Keck feat. Karavana iluzij

Po Sloveniji in v Trstu bo od 30. januarja do 5. februarja potekal osmi Kavč festival, ki umetnost pripelje na domove in v prostore, ki običajno ne gostijo tovrstnih dogodkov. Zavzel bo 150 nekonvencionalnih prizorišč v večjih mestih in tudi na podeželju. Vsak dan opoldne ga bo neposredno prenašal tudi spletni radio Žica.

Subkulturni festival bo v domove in druge prostore pripeljal več kot 125 skupin iz različnih držav, tako glasbene izvajalce kot izvajalce perfomansov in predstav.

Skupaj se bo zvrstilo kakšnih 190 sobnih koncertov in predstav na različnih skritih lokacijah, za katere si je vstopnico, ki obsega prostovoljni prispevek, mogoče zagotoviti prek festivalske spletne strani, kjer sledijo tudi navodila, kako do prizorišča.

Organizatorji iz Mednarodnega centra lutkovne umetnosti Koper, Kulturnega društva Matita in Kulturno-umetniškega društva Plavajoči grad so temu dodali še javne dogodke na Metelkovi, Kinu Šiška in nekaterih barih ter v Trstu. Na njih se bo vsak večer predstavilo več skupin, na skritih lokacijah, med katerimi bo denimo tudi avtobus, pa bo vsak dan potekalo do 30 dogodkov hkrati.

Letos bodo prvič preizkusili koncept Halo muska!, ki bo s predelanim gasilskim avtom vsak dan med 11. in 14. uro na voljo za podoknice ali krajše nastope v soseskah po Ljubljani. Prvič pa bo potekal tudi Kavč live, ki bo v sodelovanju z Radiem Žica in založbo Sanje v živo predvajal koncerte iz knjigarne v Ljubljani.

