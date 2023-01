Kako Afganistanci dojemajo belsko »dobrosrčnost« in dobrodelnost

Tri afganistanska dekleta, ki sanjajo, da bi postale profesionalne smučarke in se udeležile olimpijskih iger

V Kinodvoru bodo nocoj premierno predvajali film Smučarske sanje Haidy Kancler. Režiserka je v dokumentarcu spremljala tri afganistanska dekleta, ki sanjajo, da bi postale profesionalne smučarke in se udeležile olimpijskih iger. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci.

Film so prvič prikazali na lanskem Festivalu dokumentarnega filma, svetovno premiero pa je pred tem doživel na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma v Solunu.

Kot je na festivalu povedala režiserka, filma niso nameravali posneti, ampak se je zgodil. Zanimalo jo je, kaj v Afganistanu počne slovenska učiteljica smučanja. Tam obstaja klub s švicarskim zaledjem, ki mlade Afganistance in Afganistanke uči prvih zavojev. Ideja se je kasneje nadgradila, pristopilo je več organizacij, ki naj trem Afganistankam pomagajo do uresničitve sanj, da postanejo profesionalne smučarke.

"Ko smo se pred leti začeli prijavljati na razpise, je bila predvidena zgodba seveda drugačna. Film s srečnim koncem in politično korektno zgodbo o uspehu, ki bi zadostil mednarodnim festivalskim željam. A ko sem našla punce, se je perspektiva hitro obrnila. Poskusila sem ujeti glas njihove kulture in njihov pogled na nas, kako Afganistanci dojemajo našo belsko 'dobrosrčnost' in dobrodelnost."



Haidy Kancler,

režiserka

Dokumentarec spremlja Ano, ki jim sporoči, da lahko afganistanska dekleta odidejo v Evropo na usposabljanje za učiteljice smučanja. A ko po dveh letih priprav doma končno pridejo v Evropo, se idila konča. Scenarij in z njim film gre svojo pot, ko skušata dve nezakonito pobegniti v Nemčijo. Sledi vrsta zapletov, razočaranj, solz in podobno.

