TV komentar / Agent Anže Logar

Specialni efekti v času levih vlad in desne opozicije

Anže Logar je poslanec SDS, a v oddaji 24 ur zvečer je gostoval kot „neodvisno“ ime, ki povezuje in premošča razlike.

© POP TV

Ves čas živimo v prepričanju, da je za obveščevalne službe najpomembneje, da se o njih in njihovem delu čim manj govori. Ko se torej vlada oziroma obveščevalna služba odloči, da bo ne samo objavila, da je ujela dva ruska vohuna, ampak medijem posredovala tudi dva meseca stare posnetke svoje obveščevalne službe, na katerih so v polmraku v avtu vidni domnevni vohuni, se normalni državljani počutimo malce hecno. Ne razumemo, kaj nam hočejo sporočiti. Ali pa Rusom. Zato smo zelo natančno poslušali, kaj sporočata zunanja ministrica Tanja Fajon in državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Andrej Benedejčič. Za pritisk na Rusijo seveda ni šlo, ta igra se je verjetno odigrala že decembra, ob aretaciji.