Scenarij Prešernove proslave ne vključuje nastopa Svetlane Makarovič

Svetlana Makarovič

© Borut Krajnc

Upravni odbor (UO) Prešernovega sklada, ki odloča o dobitnikih Prešernovih nagrad, se je odzval na domneve, da bo Svetlani Makarovič Prešernova nagrada, ki jo je leta 2000 zavrnila, izročena na letošnji proslavi. Scenarij prireditve ne vključuje nastopa nekdanje nagrajenke, za ponovno podelitev nagrade pa ni pravne podlage, je zapisal v izjavi.

UO Prešernovega sklada, ki mu trenutno predseduje slikar Jožef Muhovič, se bo po lastnih navedbah držal sprejetega scenarija, ki ne vključuje nastopa nekdanje nagrajenke in je pripravljen v skladu z zakonom o Prešernovi nagradi in statutom Prešernovega sklada. O tem je obvestil tudi ministrstvo za kulturo.

Kot dodaja UO, je po zakonu vsako leto mogoče podeliti največ dve veliki Prešernovi nagradi, za ponovno podelitev nagrade v primeru predhodne zavrnitve pa ni pravne podlage, saj zakon zavrnitve ne predvideva.

UO Prešernovega sklada sicer ne vidi ovire za to, da bi ji nagrado vrnili, vendar bi to po njegovem mnenju moralo biti prej zakonsko regulirano. Postopek za ureditev tega vprašanja doslej ni bil sprožen, saj na UO Prešernovega sklada "s strani Makarovič do sedaj ni bila naslovljena uradna prošnja za vročitev nagrade", še piše v izjavi.

Ugibanja o tem, ali bi umetnici lahko vrnili nagrado, se je v javnosti pojavila ob vprašanju, kaj z nagrado patru Marku Ivanu Rupniku, ki se je v zadnjih tednih znašel v središču pozornosti zaradi domnevnih zlorab redovnic v Italiji. Nagrado za življenjsko delo sta prejela istega leta, vendar jo je Makarovič zavrnila.

Umetnica je ob aferi Rupnik, ki se sicer na obtožbe ne odziva, izrazila pričakovanje, da bi ji država Prešernovo nagrado v celoti vrnila, ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je ocenila, da bi bilo spodobno, da jo nagrajenec vrne sam. Prek družbenih omrežij je ministrica sporočila tudi, da so na ministrstvu v Arhivu RS preverili, da umetnica nagrade ni prevzela, zato je izročitev v skladu z zakonom mogoča.