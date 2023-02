»Umetnost je nekaj, kar nastane, ko plačaš položnice, če jih lahko plačaš«

IZJAVA DNEVA

"Vsaka elita potrebuje svojo naracijo, utrjevanje vseh in vsega v svoji zgodbi, saj so na njihovo zgodbo pripete njihove bonitete. Umetnost je državotvorna = država naj še naprej skrbi za naše bonitete. Veš, država, svoj dolg? Ker je tudi za starejšo generacijo teh bonitet vse manj, so ti govori nemalokrat videti tudi kot letno ritualno grajanje države, ki da ne skrbi za svoje najdragocenejše predstavnike."

"Ta in takšen govor je naposled čista performativnost. Večno utrjevanje v domoljubju, križano z navajanjem neumnosti o nastanku umetnosti, ki da je stvar inspiracije, norosti, posebnih, navadnim ljudem nedostopnih duševnih stanj, ko je resnica o pogojih nastanka umetnosti vse kaj drugega. Mlajše generacije, večinoma prekarke in prekarci, se dobro zavedamo, da umetnost ni nič nedoumljivega in prevzvišenega, bolj nekaj, kar nastane, ko plačaš položnice, če jih lahko plačaš, in uživaš košček miru, v katerem lahko kaj ustvariš."

(Pisateljica, prevajalka in kolumnistka Dijana Matković o tem, da se mlajše generacije dobro zavedajo, da umetnost ni nič nedoumljivega in prevzvišenega; via disenz.net)