TV komentar / Milosavljevićeva prerokba

Leto 2023, leto resnice za medije

Marko Milosavljević in Ksenija Horvat v oddaji Intervju

© TV Slovenija

Ksenija Horvat je v tokratnem nedeljskem intervjuju na TV Slovenija gostila dolgoletnega profesorja novinarstva na Fakulteti za družbene vede Marka Milosavljevića. In če je kdo pričakoval, da bo to še en levo-desni intervju, se je prekleto uštel. Milosavljević je z mediji in razvojem in zatonom medijev rasel, delal je celo kot novinar in kritik (in njegovi članki o pop glasbi so bili res za sladokusce), medijske hiše je spoznal od blizu – predvsem pa v nasprotju z večino kadra na njegovi fakulteti in tudi na vseh slovenskih univerzah ve, da ima kot profesor tudi družbeno vlogo in nalogo. Zato je zmožen govoriti širše, o svetovnih trendih (ker jih res tudi pozna), o novinarstvu tiste stvari, ki so res pomembne.