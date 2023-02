»Umetnik mora biti nad državo«

IZJAVA DNEVA

"Umetnik mora biti nad državo. Državi nastavljati ogledalo ali pa ji kopati globoke jarke. Jo vedno znova opominjati, da niso glavni igralci. Glavni smo mi. Mi, državljani s hrbtenico. In to je storila Svetlana Makarovič pred več kot dvajsetimi leti. Zavrnila je državno pogačo podkupovanja. Rekla je odločen ne, ker umetnik ni agitator nacije, države ali tekočih ideologij. Bilo je jasno sporočilo, ki je poiskalo vzrok v primerjavi. Če jo on dobi, je jaz nočem. In tu bi morala Svetlana vztrajati. Če jo je dobil pater Marko Rupnik in če jo je dobil propagandist Jože Možina, potem sama nočem biti v istem žaklju. Basta. Konec."

"Vse to nategovanje, bi ali ne bi, sem upravičena ali nisem upravičena, se boste spomnili ali ne, je to pravičen obliž na rane in zdaj vidite, da sem imela takrat prav, je bilo odveč. Ker sem prepričan, da Svetlana noče biti v isti vreči s tistimi osamosvojitvenimi junaki, ki so zavrnjena državna odlikovanja sprejeli nazaj ..."

(Kolumnist Leon Magdalenc o zmešnjavi okoli podelitve Prešernovih nagrad; via Dnevnik)