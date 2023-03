Medved na koki

Posneto po resničnih dogodkih, le da resnični medved tiste kokainske doze ni preživel

Droge ubijajo. Cocaine Bear, 2023, Elizabeth Banks.

Spomnite se Spielbergovega Žrela (1975): orjaški morski pes je divjal, blaznel in žrl, kot da je na kokainu. Tedaj, v transformativnih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, se je vsem živalim zmešalo – mačke, psi, čebele in mravlje so divjale, blaznele in žrle tako, kot da so na kokainu. Še posebej srhljiv in karizmatičen je bil orjaški grizli, protagonist Girdlerjevega Grizlija, posnetega leto po Žrelu – mešalo se mu je, kot da je posnifal ves kokain zahodno od Apalačev. In že smo pri šokerju Medved na koki, v katerem orjaški črni medved divja, blazni in žre, kot da je na kokainu, kar pa naj vas nikar ne zavede: res je na kokainu. Totalno! Spletom nenavadnih okoliščin namreč sredi Chattahoocheejevskega nacionalnega parka – točno na Krvavi gori – pristane večja pošiljka kokaina, ki medveda prelevi v ultimativnega predatorja. In ko se tja, na Krvavo goro, zgrnejo dilerji, rendžerji, policisti, huligani, bolničarji in turisti, z dvema otrokoma vred, se jih zadeti medved loti tako pikantno, kot da skuša ekranizirati slogan: Droge ubijajo! Noge, roke in črevesja letijo, kot da je medved – ki bo zanesljivo postal kultni lik – videl vse najbolj grizlijevske slasherje, film pa poskrbi, da je smrt popolna komedija.

Na pieteto do pokojnih kar pozabite – tale Grand Guignol jih osmeši. Nič, čiste narave ni več – narava je zadeta. In medved, ki ga koka ekstremno spremeni, izgleda kot metafora podnebnih sprememb. Jasno, Medved na koki – Žrelo s pridihom Igre solz – je posnet po resničnih dogodkih, le da resnični medved tiste kokainske doze ni preživel. (kino)

