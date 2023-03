TV komentar / Prenos je bil – prenos še bo!

Dve leti in pol se je Jaša Jenull trudil, da bi RTV Slovenija prenašala proteste. Zdaj so ga uslišali, a le zato, ker ga na shodu ni bilo.

Govor Pavla Ruparja na “našem” protestu na Trgu republike

© Borut Krajnc

Vse se da, če je volja. Vse se da, če so protestniki »naši«. Ko niso bili »naši«, se je tedanji premier Janez Janša zgražal na Twitterju nad vsako omembo protestov na spletni strani TV Slovenija, brez milosti napadal POP TV, njeno odgovorno urednico Tjašo Slokar in njeno družino, ker je ta televizija redno poročala s petkovih in drugih protestov proti njegovi vladi.