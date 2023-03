TV komentar / Kako je poslanka Svobode Mojca Pašek Šetinc »zmlela« poslanko SDS Jelko Godec

Malo smo uživali

Voditelj Uroš Slak ter poslanki Jelka Godec in Mojca Pašek Šetinc v oddaji 24ur zvečer

© POP TV

Jelka Godec je podpredsednica SDS in njena poslanka, zmerno nasilna sogovornica, ki si res vedno vzame besedo, a govori ob tem izjemno organizirano in tudi premočrtno, da jo je težko prekiniti, z grimsovsko samozaverovanostjo in prepričanostjo pa ji uspe pogosto zavzeti televizijski prostor. Zna s kamero, bi lahko rekli. Veliko govori, navaja podatke in navidezna dejstva, nepoučenemu se hitro zazdi, da ve, o čem govori, in sploh ne podvomi več o njenih navedbah. Te so pač – tako je to v SDS – le stvar prepričljivosti izreke, ni pomembno, ali res držijo. Gre prav za nekakšno šolo nastopanja, ki jo v SDS gojijo, verjetno prihaja iz ZDA, saj je prav fascinantno, kako zelo podobno nastopajo skrajni desničarji po vsem svetu.