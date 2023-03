Film tedna / Blizu

Presunljiva zgodba o prijateljstvu med odraščajočima fantoma

V Kinodvoru bo od 15. marca na ogled film Blizu, rahločutna, presunljiva zgodba o prijateljstvu med odraščajočima fantoma. Belgijski režiser Lukas Dhont je za film prejel veliko nagrado žirije v Cannesu, nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec, na Liffu pa nagrado Art kino mreže Slovenije in nagrado mladinske žirije Kinotrip.

Trinajstletna Léo in Rémi sta neločljiva prijatelja in si ne predstavljata, da bi lahko karkoli prekinilo njuno brezskrbno skupno otroštvo. Ko se jeseni začne novo šolsko leto, sošolci opazijo njun tesni odnos in ju začnejo zafrkavati, da sta par. Léo si v jezi in sramu poišče nove prijatelje ter se posveti igranju hokeja. Tišina med nekdanjima sorodnima dušama postaja vse bolj mučna in najstnika se morata kmalu soočiti z vprašanjem, kaj je šlo narobe v njunem odnosu.

"Dandanes vidimo veliko podob moških, ki se drug do drugega vedejo grobo in za katere se zdi, da niso v stiku s svojo ranljivostjo. Želel sem ustvariti trenutke nežnosti v moškem svetu. Pokazati mlada fanta v postelji, blizu drug drugemu, med tekom po travniku, polnem cvetja. Poleg tega sem si resnično želel posneti film o prijateljstvu, o njegovi lepoti, a tudi krhkosti. Povedati pa sem hotel tudi nekaj o družbi, v kateri nežnost med najstniki ali odraslimi moškimi prehitro gledamo skozi prizmo spolnosti. Vse skušamo stlačiti v predalčke. To zavira našo spontanost in omejuje naša prijateljstva. Ne nazadnje pa sem želel spregovoriti tudi o surovosti: kako lahko uniči tako krhke, nežne stvari – v svetu, pa tudi v nas samih," je zapisal režiser.

Belgijski režiser Lukas Dhont je na umetniški šoli KASK v Gentu diplomiral iz avdiovizualnih umetnosti. Za kratka filma Corps perdu in L’infini je prejel številne nagrade; slednji mu je prinesel tudi nominacijo za oskarja za najboljši kratkometražec. Leta 2019 so v Kinodvoru predvajali njegov prvi celovečerec Dekle (2018), ganljiv portret balerine, rojene v napačnem telesu. Film je med drugim prejel nagrado za najboljši prvenec v Cannesu in nagrado Evropske filmske akademije za odkritje leta.

-VpDbI7-6KU