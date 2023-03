Zločini in grozodejstva Miloševićeve Srbije nad civilnim prebivalstvom

Prva ideja za nastanek filma je pri režiserki vzniknila ob atentatu na takratnega predsednika srbske vlade Zorana Đinđića

Slobodan Milošević

© Arhiv Mladine

V tekmovalnem programu letošnjega Festivala dokumentarnega filma (FDF) je na ogled tudi film Mrk Nataše Urban. Mrk, ki je v filmu prikazan tudi kot naraven pojav, je hkrati metafora za zločine in grozodejstva Miloševićeve Srbije nad civilnim prebivalstvom v 90. letih minulega stoletja in kako se s tem v Srbiji (ne) soočajo.

V analogni tehniki posneti film, ki ga bogatijo fotografije in arhivskih posnetki, njegov odmev pa je najti tudi v glasbi oziroma zvokih, ki spremljajo prikazane podobe, ponuja na eni strani primerjavo na popolnoma različno dogajanje v Srbiji ob popolnem Sončevem mrku leta 1961 in 1999, na drugi strani pa prek različnih spominov družinskih članov, prijateljev in režiserke same v ospredje postavi zadnje vojno dogajanja na Balkanu, ki je v Srbiji naletelo bodisi na molk ali zanikanje ali relativiziranje.

Mrk se začne leta 1990 z najdbo trupel srbskih civilistov, ki so bili med drugo svetovno vojno žrtve ustaškega režima, in konča leta 1999, ko so v Donavi ob romunski meji našli tovornjak z 88 trupli kosovskih Albancev.

Kot je v pogovoru po torkovi projekciji filma v Slovenski kinoteki povedala režiserka in scenaristka Nataša Urban, je Mrk kolaž spominov in film o spominih, prek katerega je želela prikazati, kako je lahko videti pozabljanje, soočanje z bolečino v bližnji okolici in da je spomin nekaj zelo subjektivnega. Hkrati je film dovolj univerzalen, da najde odmev v ljudeh povsod, kjer ga prikažejo, je še povedala.

V Srbiji rojena režiserka, ki že dlje časa živi na Norveškem, težav s sodelovanjem družinskih članov in prijateljev v filmu ni imela, a je odkrito priznala, da so bili pogovori z njimi najtežji del ustvarjanja.

Dejstvo, da spomine pripovedujejo večinoma ženske, mama, babici, teta in prijateljice režiserke, pa je zgolj naključje, je še povedala Nataša Urban. Osebnostni pristop pri ustvarjanju filma po njenih izkušnjah nima nobenih prednosti in sama tega ne bi več ponovila.

Kot je dodala, so bili vsi pogovori posneti že ob samem začetku ustvarjanja filma in so bili sprva mišljeni kot osnutki, zato jih je nameravala kasneje posneti bolj tehnično dovršeno, a je kasneje to idejo opustila, ker ni želela vsega še enkrat ponoviti.

Prva ideja za nastanek filma je sicer pri režiserki vzniknila leta 2003 ob atentatu na takratnega prozahodnega predsednika srbske vlade Zorana Đinđića, ko jo je zajel občutek popolnega brezupa. Hkrati se je takrat sama začela čustveno oddaljevati od Srbije, zato Mrk na svoj način odraža tudi zapleten odnos med režiserko in njeno prvotno domovino kot tudi družino.

Mrk, ki je eden od petih filmov tekmovalnega programa letošnjega FDF, je imel svetovno premiero pred letom dni na enem od največjih festivalov dokumentarnega filma na svetu CPH:DOX v danskem Koebenhavnu, kjer je dobil glavno nagrado.

Rop58wHS6Wg

PREBERITE TUDI: