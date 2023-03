Jezus, pomagaj / Gledali smo intervju Jožeta Možine z Žigo Turkom in lovili sapo

Žiga Turk in Jože Možina v oddaji Intervju

© TV Slovenija

Ne vemo, kaj nas bolj preseneča – navdušenje Jožeta Možine nad Žigo Turkom ali navdušenje Žige Turka nad Žigo Turkom. Žiga Turk se nam je v oddaji Intervju najprej predstavil kot inženir – in veste, tega sveta ne bi bilo brez inženirjev. Midva bi sedela v jami, če ne bi bilo inženirjev, je razložil Žiga Turk. Saj je navrgel še nekaj floskul o svojih nasvetih študentom in tako bi se tudi nadaljevalo, če Jože Možina ne bi bil propagandist, kar malce nepotrpežljiv, ki vsakič znova hoče čim prej preiti v fazo intervjuja, kjer se obdelujejo politični nasprotniki Janeza Janše. Vsak novi intervjuvanec Jožeta Možine mora namreč dobro in odločno nažigati po političnih nasprotnikih SDS. Možina jim daje predložke, enkrat z leve, enkrat z desne, profesor, glavca, evo žoge! No, Žiga Turk je svojo nalogo strelca na gol briljantno opravil, en-dva-tri zabil je gole, Roberta Goloba pa raztrgal na prafaktorje. In potem sta prešla v božje kraljestvo. Ne šalimo se.