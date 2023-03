Film tedna / Črta

V Kinodvoru se bo 20. marca začel 11. Festival frankofonskega filma

V Kinodvoru bo 20. marca ob 20.30 premiera filma Črta, v katerem švicarska režiserka Ursula Meier spretno ruši stereotipe o ženskem nasilju. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko preko zooma.

Po divjem prepiru z materjo petintridesetletni Margaret, ki ima že dolgo zgodovino nasilnega vedenja, sodišče izreče strogo prepoved približevanja: tri mesece se družinski hiši ne sme približati na manj kot sto metrov. A ločitev le še okrepi njeno željo, da bi bila bližje svoji družini, in tako se začne vsak dan vračati k črti, ki je ne sme prestopiti …

"Izhodišče je bila želja povedati zgodbo o nasilni ženski, o ženskem nasilju. Nasilje je v filmih običajno prikazano prek moških protagonistov, če pa že gre za ženske, so to večinoma najstnice. V takšnih primerih je nasilje pogosto povezano tudi s temami, kot so droge in prostitucija. Mene to ni zanimalo. Spraševala sem se, kako naj prikažem nasilen ženski lik, ne da bi mi bilo treba preveč pojasnjevati. Nato sem zgodbo povezala z družino, saj nas ta oblikuje kot posameznike.," je zapisala režiserka.

Ursula Meier je študirala filmsko in televizijsko režijo na Institutu des Arts de Diffusion v Belgiji. Njen diplomski film Le Songe d’Isaac je bil leta 1994 nominiran za oskarja za najboljši kratkometražec. Po študiju je kot asistentka sodelovala pri dveh filmih Alaina Tannerja ter zrežirala nekaj odmevnih kratkih del. Leta 2002 je uspešno debitirala s celovečercem Des épaules solides, ki ga je za serijo Masculin Féminin posnela po naročilu televizijske hiše Arte. Film je dosegel mednarodni uspeh, a odločilen preboj ji je prineslo leto 2008, ko je bil njen drugi celovečerec Dom premierno prikazan v sekciji Teden kritike na festivalu v Cannesu. Film je kasneje prejel tri švicarske filmske nagrade, tri nominacije za cezarja in bil izbran kot uradni švicarski kandidat za oskarja. Njen tretji celovečerec Otrok iz zgornjega nadstropja (2012) je prejel srebrnega medveda na Berlinalu, nominacijo za nagrado spirit v kategoriji najboljši tuji film, nominacijo za cezarja za najboljšega igralca, tako kot Dom pa je osvojil tudi tri švicarske filmske nagrade ter predstavljal Švico na podelitvi oskarjev. Leta 2018 je bil v sekciji Panorama Berlinskega filmskega festivala prikazan Dnevnik mojih misli. Film Črta je svetovno premiero doživel v glavnem tekmovalnem programu Berlinala.

iCmMkJDB3zk