IZJAVA DNEVA

"Saj kaj pa nam preostane drugega, kot da smo skromni? Svet je prevelik in človek premajhen, kot zrno peska. A klub temu se je treba zavedati, da je življenje eno in edino. Zavedam se minljivosti, ki pa me navdaja s hvaležnostjo, da živim. Zavedam se tudi, da so v življenju najpomembnejši medsebojni odnosi in da je biti sam veliko težje kot biti z nekom."

"Bi pa ne bil zadovoljen, če bi živel v prazno - brez vsake koristi zase in za druge, in če bi ne imel zgodb iz preteklosti, ki so prepletene s predzgodbami, ki sem jih slišal od dedov."

(Igralec Evgen Car, ki je v svoji več kot 40 let dolgi karieri odigral več kot 100 vlog, je v času epidemije izdal avtobiografsko delo Moja zgodba, ki je nedavno izšla še v obliki zvočne knjige;, o skromnosti; v intervjuju za STA)