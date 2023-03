Lutka je vselej taka kot življenje

Ob svetovnem dnevu lutk opomin na moč lutkovnega gledališča

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo na ogled predstava Posvetitev pomladi v režiji Matjaža Fariča

© Jaka Varmuž

Lutkarji po vsem svetu danes praznujejo svetovni dan lutk. Slovensko poslanico je letos napisala dolgoletna ustvarjalka na področju lutkovne umetnosti Breda Varl, mednarodno pa raziskovalka ter skrbnica zgodovine in teorije lutkovne umetnosti Nina Malikova.

Breda Varl je v poslanici med drugim obudila spomin na svojo poklicno pot, ki jo je posvetila lutkam, sprva ljubiteljsko, kasneje je skoraj 30 let poklicno delovala v Lutkovnem gledališču Maribor ter vsebine lutkarstva in scenskih umetnosti predavala na treh programih Pedagoške fakultete v Mariboru.

"Ko danes ob svetovnem dnevu lutk takole premišljujem o svojem življenju z lutkami in za njih, lahko rečem le to, da imam v življenju srečo. Biti predan tej starodavni obrti, nadgrajevati tradicionalne prvine lutkarije v sodobnejše preobleke, z ustvarjalnimi ekipami pripravljati vsebine do trenutka, ko se lahko razgalijo pred občinstvom, je preprosto čarobno," je zapisala.

V poslanici je tudi izpostavila skoraj petdesetletno neprekinjeno delovanje več lutkovnih skupin na avstrijskem Koroškem, kjer ima, kot je zapisala, lutka ob svoji igralski moči še drug, enakovreden pomen: "je namreč tista, ki govori slovensko ter tako posredno utrjuje nacionalno zavest in pripadnost enotnemu slovenskemu kulturnemu prostoru".

Nina Malikova je spomnila, da so ljudje tudi v najmračnejših časih v zgodovini našli nekaj, kar jim je bilo v pomoč, ter da iz številnih zgodovinskih virov vemo, da je bilo lutkovno gledališče s svojo pradavno čarobno močjo del tega. "Ta moč je v samih temeljih lutkovnega gledališča. Kot stilizirana oblika gledališča s svojo lastno metaforo lutkarstvo predstavlja človeško dejavnost, obenem pa - včasih s humorjem, včasih z vso resnostjo - išče rešitve," je zapisala.

"Ko danes ob svetovnem dnevu lutk takole premišljujem o svojem življenju z lutkami in za njih, lahko rečem le to, da imam v življenju srečo. Biti predan tej starodavni obrti, nadgrajevati tradicionalne prvine lutkarije v sodobnejše preobleke, z ustvarjalnimi ekipami pripravljati vsebine do trenutka, ko se lahko razgalijo pred občinstvom, je preprosto čarobno."



Breda Varl,

dolgoletna ustvarjalka na področju lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče po njenih besedah poskuša predstavljati naše življenje in pri tem pogosto protestira proti nespremenljivi moči usode. Kot umetnost odraža najtežje življenjske situacije, osebne ali družbene, skozi karikaturo ali poveličevanje.

"Ne dovolimo, da nas naše skrbi ohromijo, temveč raje pustimo, da lutkovno gledališče v svojih številnih oblikah ponovno prikliče radost ter užitek ob ustvarjanju in nastopanju," je Nina Malikova sklenila poslanico.

Predsednica Unime Slovenija Martina Maurič Lazar pa je ob prazniku lutkarskim kolegom in lutkovnem občinstvu zaželela vse dobro na njihovih poteh in naj bo lutkovna umetnost še naprej njihov sopotnik. "Naj vas tolaži, bodri, straši, radosti, jezi, nasmeji ... je tudi ona vselej taka kot življenje," je zapisala.

V Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL) bodo danes za otroke odigrali predstavo Obisk, odraslemu občinstvu pa je namenjena predstava Posvetitev pomladi. Lutkovno gledališče Maribor vabi na strokovni posvet Z otrokom v gledališče. Sodelovale bodo strokovnjakinje s področja vzgoje, umetnosti, psihologije in pedagogike, beseda bo tekla o pomembni in odgovorni vlogi spremljevalcev otrok v gledališče.

Lutkovno gledališče Velenje bo v mali dvorani Doma kulture Velenje igralo predstavo Peter Nos, v preddverju pa pripravljajo manjšo razstavo lutk. Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica pa vabi na premiero avtorske lutkovne predstave Čebela Medela v Gozdnem gledališču Zeliščarskega centra za JV Slovenijo v Zadlogu pri Škocijanu.

Svetovni dan lutk praznujemo vsako leto 21. marca, da bi prepoznali in spodbujali lutkovno umetnost po vsem svetu. Ta dan poudarja kulturni pomen in raznolikost lutkovne umetnosti, slavi ustvarjalnost in talent lutkarjev ter spodbuja ljudi vseh starosti, da se spoznajo s to umetniško obliko, so sporočili iz LGL.