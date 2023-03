Filmi tedna / Palestina na filmu

Na ogled bosta dva celovečerna, trije kratki in en dokumentarni film

Med nebesi in zemljo

V Slovenski kinoteki bo 29. in 30. marca potekal dogodek Palestina na filmu, ki ga organizirata Gibanje za pravice Palestincev in Gruppo Ibriq iz Trsta v sodelovanju s Slovensko kinoteko. Na ogled bosta dva celovečerna, trije kratki in en dokumentarni film. V četrtek bo po seriji kratkih filmov potekal tudi pogovor z avtorjema filmov Borekas, Salehom Saadijem in Psst, Samarjem Quptyem. Pogovor bo vodila novinarka Petra Meterc.

"Dogodek je namenjen predstavitvi palestinskih filmov, ki prikazujejo večplastnost vsakdanjega življenja palestinskega prebivalstva", pravi Nada Pretnar iz Gibanja za pravice Palestincev, ki že več kot deset let organizira različne dogodke namenjene ozaveščanju dogajanju v Palestini. "Čeprav je Palestina v medijih pogosto prisotna, pogosto še vedno umanjka poglobljeno razumevanje družbeno-političnega konteksta, v katerem palestinsko prebivalstvo živi in kaj to pomeni za njihova življenja."

"Palestinsko prebivalstvo je namreč razdeljeno med Zahodni breg, kjer živijo pod vojaško okupacijo, Gazo, ki je največje zapor na svetu, ozemlje, ki ga imenujemo Izrael, mnogi pa kot begunci živijo v drugih državah po svetu in jim je onemogočena pravica do vrnitve na svoje domove," še pravi Pretnar.

Film Med nebesi in zemljo (r. Najwa Najjar) spremlja ljubezensko zgodbo Tamerja, sina revolucionarja, ki je bil ubit v Bejrutu v sedemdesetih letih, in Salme, Palestinke iz Nazareta, ki živi na Zahodnem bregu. Poročita se in po petih letih dobita dovoljenje za vstop v Izrael … a le zato, da bi se lahko ločila. Na sodišču izvesta, da ima Tamerjev oče še prijavljeno bivališče v državi, zato morata poiskati njegovo bivšo partnerico, iraško Judinjo, da bi se lahko dokončno ločila.

Dokumentarec Abbas 36 (2019) režiserk Marwah Jbara Tibi in Nidal Rafa prikazuje palestinski družini Rafa in Abu-Ghaida, ki sta živeli v isti hiši na naslovu Abbas 36 v Haifi. Nekoč je v njej živela družina Abu-Ghaida, danes pa tam prebiva družina Rafa. Film sledi Nidal Rafa, ki išče prvotne lastnike hiše, in Dini Abu-Ghaida, ki se trudi, da bi dobila nazaj del nekdanjega družinskega doma.

Za razliko od filma Med nebesi in zemljo, ki ljubezensko zgodbo vzame za izhodišče pripovedovanja o manj poznanih poglavjih palestinske zgodovine, se film Gaza Mon Amour Tarzana in Araba Nasserja – vsaj na videz – odpove naslavljanju zgodovine ali političnega. Šestdesetletni ribič Issa je skrivoma zaljubljen v Siham, žensko, ki dela na tržnici s hčerko Leilo. Ko v svoji ribiški mreži odkrije antičen falični kip Apolona, Issa ne ve, kaj bi s skrivnostnim potentnim zakladom, zato ga skrije. A globoko v sebi čuti, da bo to odkritje spremenilo njegovo življenje za vedno. Issa postaja nenavadno bolj samozavesten in se odloči, da se približa Siham.

Kratki film Otrok ulice v režiji Mohammada al Mughannija spregovori o usodi enega izmed, kot se ocenjuje, 3000 do 16000 Palestincev brez osebne izkaznice, ki kot begunci živijo v Libanonu. Film Borekas Saleha Saadija govori o odnosu med mlajšo generacijo, ki se je odločila za odhod v tujino, in starejšo, ki v Palestini ostaja. Podobno Psst , v katerem Samar Qupty govori o položaju dekleta, ki se mora v konservativnem okolju spopadati ne le z že tako težkim vsakdanom, temveč tudi s tem, kako se za lastno svobodo boriti kot ženska.