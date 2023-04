»Prepričana sem, da anarhizem lahko deluje«

IZJAVA DNEVA

"No, neoliberalizem deluje sijajno, ampak samo za peščico. To z 'največjo anarhistko' je bilo bizarno poimenovanje v medijih."

"Pred državljansko vojno, v tridesetih, je bil anarhistični sindikat CNT največji sindikat in kot tak najštevilčnejša podskupina leve politične opcije. Frankizem in doba demokracije, ki mu je sledila, sta se vrgla v brisanje anarhističnega spomina. Samo peščica zagrizenih, militantnih intelektualcev se trudi ohraniti pri življenju to tradicijo, tako v akademskih krogih kot na ulici. V Barceloni, ki je zaradi svojih anarhističnih teženj dobila vzdevek la rosa del fuego, ognjena vrtnica, obstaja vodeni anarhistični sprehod. Predstavljajte si: včasih so z enim anarhističnim shodom napolnili areno za bikoborbe. Danes bi bilo kaj takega nepredstavljivo, ta tradicija je bila izbrisana. Anarhizem sistematično bodisi banalizirajo ali pa eksotizirajo. Prepričana sem, da anarhizem lahko deluje … pazljivi moramo biti, ko rečemo 'v velikem merilu'. Navajeni smo, da na politiko vedno gledamo na makroravni, na ravni držav ali mednarodnih, svetovnih unij. Morda pa 'veliko merilo' ne pomeni cele države, morda pomeni eno mesto ali pa celo eno ulico. Nedaven dokaz, da anarhizem deluje, so bile zasedbe praznih bivališč v Španiji, gibanje okupa, ki je samo nova inkarnacija večnega boja proti oblasti."

(Španska pisateljica Cristina Morales o tem, ali je sploh anarhizem, če poudarjaš, da neoliberalizem ne deluje; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)