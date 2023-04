TV komentar / Zmerljivke s človeškim obrazom

Nova oblačila naše nestrpnosti

Napovednik za rubriko Fokus o limkah in gaserjih v nedeljski oddaji 24ur

»Če imate najstniške otroke, potem ste zelo verjetno za limke in gaserje že slišali. To so mladi, pripadniki balkanske subkulture, ki ’furajo’ poseben modni stil: trenirke, zelo oprijete hlače ali kavbojke, superge točno določenih blagovnih znamk.« Je to res? Je to res napoved za oddajo v letu 2023? Na eni strani desnica ves čas govori, da se ne sme nič več reči, da nam vlada politična korektnost, na drugi strani pa postane nenadoma vse dovoljeno, in to v nedeljo zvečer v oddaji 24ur? Limke in gaserji so tisti mladi, ki jih mladi, ki se čutijo večvredne pripadnike večinskega naroda, prezirajo zaradi njihove nacionalnosti ali socialnega statusa oziroma razreda, iz katerega prihajajo. Limka in gaser torej nista nevtralni besedi, ampak sta zmerljivki. In tako ju tudi uporabljajo mladi: to sta besedi, s katerima o nekom ali nekomu povedo, da jih pač prezirajo. In še nekaj: nihče sam sebi ne reče ne limka ne gaser.