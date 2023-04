Na odru bo stal Miha Kralj in ne njegov hologram

Legendarni glasbenik, ki so ga nekoč oklicali za jugoslovanskega Jean-Michela Jarreja, bo premierno predstavil svojo dolgo pričakovano novo ploščo Parallel Mirror, prvo po skoraj 40 letih

Miha Kralj

© Kino Šiška

V Kinu Šiška bo zvečer nastopil Miha Kralj, ki velja za pionirja slovenske elektronske glasbe. Legendarni glasbenik, ki so ga nekoč oklicali za jugoslovanskega Jean-Michela Jarreja, bo premierno predstavil svojo dolgo pričakovano novo ploščo Parallel Mirror, prvo po skoraj 40 letih. Nastajala je šest let.

Kraljeva solistična kariera se je začela leta 1980 "z izletom v ozvezdje Andromede"; na poti nazaj je zložil še odisejo (Odyssey, 1982) in se za 38 let potopil v električne sanje (Electric Dreams, 1985)", so pred koncertom zapisali v Kinu Šiška.

"Dolgo časa se je zdelo, da se iz njih nikoli ne bo prebudil, dokler ga splet dostopnosti in naključij ni iztrgal iz spomina ter skozi časovno zanko pripeljal na filma Tehnika ljudstvu in biografijo Električne sanje. Preteklost je s tem arhivirana in Miha Kralj se je znova obrnil tja, kamor so ga vedno umeščali - v prihodnost. Namesto v vzvratno ogledalo se bo predstavil z vzporednim pogledom, novim celovečernim albumom," so ob albumu Parallel Mirror, ki bo drevi na premiernem koncertu v celoti izzvenel, še poudarili v Kinu Šiška.

Naključni dostop do dokumentarnega spomina je Kralja zaustavil na poti v pozabo. Z obrobja prepoznavnosti, kamor je v več desetletjih skoraj potonil, se je vedno bolj vključeval v slovenski glasbeni in kulturni vsakdan.

"To ga je spodbodlo, da je začel snovati, povezovati analogna in digitalna vezja v male elektronske zvočne simfonije, v katere je vkomponiral nekaj njemu klasičnega vesoljskega futurizma - Spiral Galaxy, Alien, Space Cowboy - s človeškim obrazom - Human Age. Vse to so naslovi s prihajajočega albuma Parallel Mirror," je zapisal glasbeni kritik Gregor Bauman. Ob tem je po kritikovem mnenju "ohranil enak način dela kot v preteklosti - sam in po svoje".

"Na odru bo med 40 analognimi in digitalnimi sintetizatorji zvoka stal Miha Kralj in ne njegov hologram," je še poudaril Bauman.

mnH8_485vYc

cneckl1DksY