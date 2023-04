Film tedna / Prezaposlena

Film v slogu napetega trilerja spremlja mater samohranilko, ki se v nenehni tekmi s časom bori za preživetje in boljšo prihodnost

V Kinodvoru bo 12. aprila ob 20.30 premiera socialne drame Prezaposlena v režiji Érica Gravela. Film v slogu napetega trilerja spremlja mater samohranilko, ki se v nenehni tekmi s časom bori za preživetje in boljšo prihodnost.

Julie se močno trudi, da bi kot mati samohranilka na podeželju vzgojila svoja otroka, medtem ko opravlja delo čistilke v luksuznem hotelu v Parizu. Njeno neskončno spopadanje z računi, krediti, limiti na bančnem računu in preživnino je naporno, a nekako ji uspeva. Ko je končno povabljena na intervju za delovno mesto, na katerega je dolgo upala, izbruhne splošna stavka, ki ohromi sistem javnega prevoza. Krhko ravnovesje, ki ga je Julie vzpostavila, se zdaj utegne porušiti. Julie se mora spustiti v mrzlično tekmo s časom, kjer se vrtinec zamud, začasnih rešitev in kršitev dogovorjenih pravil prelevi v vprašanje življenja in smrti.

"Prezaposlena je socialna drama, h kateri sem na neki način pristopil kot k trilerju. Hotel sem, da bi vsakdanja dejanja postala vir napetosti. Glavna junakinja Julie živi na hitrem pasu, a ne ker bi bila vohunka ali agentka Cie, ampak preprosto zato, ker se kot mati samohranilka bori za boljše življenje. Julie je bojevnica. Zanjo so sprejemljiva vsa sredstva, kar vključuje tudi občasno prirejanje resnice. Film se dogaja med veliko stavko, ki zajame vso državo in se razširi na vse sektorje. Vse se začne podirati, podobno pa doživlja tudi moja protagonistka. Želel sem, da bi individualni in kolektivni boj potekala vzporedno, gledalec pa bi na ta način razumel, da sta povezana, da pripovedujeta isto zgodbo in da je eden posledica drugega," je zapisal režiser.

Éric Gravel je kanadski scenarist in režiser, ki zadnjih dvajset let živi v Franciji. Leta 2017 je posnel celovečerni prvenec Nezlomljiva Aglaé (Crash Test Aglaé), Prezaposlena pa je njegov drugi celovečerni film.

xBbpgRIDn6E