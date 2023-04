TV komentar / Če smo onemeli mi, kako so šele Janša, Grims in njuni ljubi rumeni jopiči?

Jožef, Daniel, Oscar in Vinko

Misijonarji iz Afrike in Azije, ki bodo duhovniki v slovenskih cerkvah

Bila so čisto navadna torkova večerna poročila na POP TV, torej oddaja 24ur, in je Darja Zgonc čisto mirno, kot da napoveduje, da vreme pač bo, izrekla naslednjo napoved prispevka: »Bo tako kot v avtoprevozništvu, gostinstvu in turizmu tudi v slovenskih cerkvah v ne tako daljni prihodnosti maševalo vse več tujcev? Kot ocenjujejo pristojni, zanimanje za duhovniški poklic močno upada, odgovor na kadrovsko stisko pa so, kot kaže, našli v redu Don Boskovih salezijancev. V Slovenijo so povabili že pet mladih misionarjev iz Afrike in Azije, ki želijo študirati na ljubljanski teološki fakulteti, postati duhovniki in maševati po slovenskih cerkvah.« Napoved je bila tako obetavna, da nam je dobesedno spodsekalo noge, ko smo videli nadaljevanje – ki je bilo še boljše! Novinar Mark Vidrih nam je tako predstavil štiri misionarje od omenjenih petih, ki so prišli v Slovenijo v zadnjem letu iz Konga in Vietnama študirat teologijo – z jasnim namenom: postati duhovniki v slovenskih cerkvah. In zdaj so nenadoma pred nami štirje simpatični moški, Oscar Brinick Kimangou N’kebila pripoveduje, da ga muči dvojina, Vinko Trung Thanh Le razlaga o vseprisotnosti krompirja v slovenski prehrani, Jožef Hau Đuc Nguyen pa o tem, kako dobra se mu zdi potica. Seveda jih muči slovenščina, kljub izobraženosti je to zanje težek jezik, tako drugačen – a tako se pač vrti ta svet, prišli so v Slovenijo, ker jih – in cerkev nima s tem nobenih težav – pač potrebuje tukajšnja cerkev, da bodo »oznanjevali evangelij«.